Тренировка на ягодицы с фитнес-резинкой на 10 минут

Чтобы упражнения для ягодиц были максимально эффективными, выполняйте движения без рывков и сохраняйте постоянное натяжение ленты. Особенно хорошо работают боковые шаги, отведения ноги назад и ягодичный мост с разведением коленей в верхней точке.