Всего 10 минут в день: тренировка на все тело без зала и тренажеров

Еще один плюс — регулярность. Выделить 10 минут гораздо проще, чем найти целый час на спортзал, поэтому такие занятия легче превратить в привычку. Конечно, они не заменят полноценные силовые или кардиотренировки, если цель — увеличить мышечную массу или подготовиться к соревнованиям. Но для поддержания формы, особенно в напряженные дни, этого вполне достаточно.