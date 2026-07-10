3 упражнения для стройных ног, которые делают Хейли Бибер и Белла Хадид

Все три модели тренируются с разными целями, но у каждой есть свои фишки и секреты, которые помогают сохранять им стройность. Их подходы — от мягкого пилатеса до интенсивных силовых — показывают, что красивые ноги можно получить разными способами. Главное — регулярность и правильная техника. В этой статье разбираем три любимых упражнения для ног известных супермоделей.