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3 упражнения для стройных ног, которые делают Хейли Бибер и Белла Хадид

У них идеальная фигура, стройные ноги и подтянутые ягодицы — то, о чем мечтают миллионы девушек. И это не заслуга генетики, за этим стоят регулярные тренировки, выстроенные по определенной системе.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Все три модели тренируются с разными целями, но у каждой есть свои фишки и секреты, которые помогают сохранять им стройность. Их подходы — от мягкого пилатеса до интенсивных силовых — показывают, что красивые ноги можно получить разными способами. Главное — регулярность и правильная техника. В этой статье разбираем три любимых упражнения для ног известных супермоделей.

Хейли Бибер: изолированные упражнения с резинкой

Хейли Бибер предпочитает тренировки с фитнес-резинкой — они эффективны и не перегружают суставы.
Хейли Бибер предпочитает тренировки с фитнес-резинкой — они эффективны и не перегружают суставы.Источник: Соцсети

Хейли Бибер выбрала мягкий и осознанный подход к тренировкам. В отличие от многих звезд, она не проводит часы в спортзале с тяжелыми весами, а делает акцент на изолированные упражнения с небольшой амплитудой.

Главный инструмент модели — фитнес-резинка, которая всегда есть в ее дорожной сумке. С ее помощью она выполняет ягодичный мостик, боковые шаги в полуприседе и отведение ног в сторону. Резинка позволяет тренироваться даже в отеле и делает упражнения эффективнее: 20−30 минут дают результат, сравнимый с полноценной тренировкой в зале.

Ключевое упражнение модели ягодичный мостик с резинкой.

Для его выполнения:

  • лягте на спину, ноги согнуты в коленях, стопы на полу на ширине бедер;
  • фитнес-резинку разместите чуть выше колен, руки вытяните вдоль тела ладонями вниз для устойчивости;
  • на выдохе оторвите таз от пола, поднимая бедра вверх до прямой линии от плеч до колен;
  • в верхней точке напрягите ягодицы и разведите колени в стороны, преодолевая сопротивление резинки.
  • задержитесь на 2−3 секунды, на вдохе опустите таз обратно, не касаясь пола, и сразу начинайте следующее повторение;
  • выполняйте 15−20 повторений в 3 подходах.

Достаточно 10−15 минут в день и 10 повторений каждого упражнения, чтобы тело постепенно привыкало к нагрузке, а первые изменения были заметны уже через пару недель.

Кайя Гербер: пилатес и функциональные тренировки

Кайя Гербер регулярно занимается пилатесом — это помогает сохранять ей стройность без накачанных мышц.
Кайя Гербер регулярно занимается пилатесом — это помогает сохранять ей стройность без накачанных мышц.Источник: Соцсети

Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, выбрала более разнообразный подход. Основу ее тренировок составляет пилатес — направление, которое активно используют модели и танцовщики. Кайя регулярно тренируется на реформере — специальном тренажере для пилатеса, который позволяет прорабатывать мышцы через сопротивление пружин и собственный вес.

Помимо пилатеса, в тренировках Кайи Гербер присутствуют функциональные упражнения — планка, приседания и подъем ног. Они укрепляют мышцы и улучшают координацию, но не дают чрезмерной силовой нагрузки. Одно из любимых упражнений модели: подъем ноги в положении лежа на боку с резинкой.

Правильная техника:

  • лягте на правый бок, правая рука согнута и поддерживает голову, левая рука упирается в пол перед собой для устойчивости, в фитнес-резинку разместите чуть выше колен;
  • ноги слегка согнуты и расположены одна над другой;
  • на выдохе медленно поднимите верхнюю ногу (левую) вверх, преодолевая сопротивление резинки;
  • поднимайте ногу, не сгибая ее в колене, до ощущения напряжения в ягодичной мышце;
  • в верхней точке задержитесь на 1−2 секунды, чувствуя работу боковой поверхности бедра и ягодицы;
  • на вдохе медленно опустите ногу, но не касайтесь ею нижней ноги — оставьте небольшое расстояние;
  • повторите 12−15 раз на одну ногу, затем перевернитесь на другой бок и повторите на другую. Выполните 3 подхода.

Также Кайя регулярно работает с гантелями, добавляет умеренные кардионагрузки: танцевальные тренировки 2−3 раза в неделю по 45−60 минут, а также прогулки быстрым шагом по 7−10 тысяч шагов в день. Иногда она добавляет занятия на эллипсоиде или велотренажере в умеренном темпе по 30−40 минут.

Белла Хадид: выпады, балет и силовые

Белла Хадид включает в каждую тренировку выпады назад с подъемом колена.
Белла Хадид включает в каждую тренировку выпады назад с подъемом колена.Источник: Соцсети

Белла Хадид подходит к тренировкам более интенсивно. Ее главное упражнение для ног — выпады назад с подъемом колена. Она включает этот элемент почти в каждую тренировку. Движение помогает подтянуть ягодицы и визуально удлинить линию ног. Ключевое упражнение супермодели: выпад назад с подъемом колена.

Для его выполнения:

  • встаньте прямо, ноги на ширине бедер, руки на поясе для баланса;
  • сделайте шаг назад правой ногой, опускаясь в глубокий выпад;
  • передняя нога сгибается под прямым углом, колено не выходит за носок;
  • задняя нога тоже согнута, колено почти касается пола. Корпус держите прямо, взгляд направлен вперед;
  • на выдохе оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение, но вместо того чтобы просто поставить ногу на место, поднимите колено правой ноги высоко к груди, снова шаг назад — и повторите.
  • темп должен быть медленным и подконтрольным. Сделайте 8−10 повторений на одну ногу, затем поменяйте ногу. Выполните 2−3 подхода.

Модель также много работает у балетного станка с подъемами ног, использует гантели и занимается боксом. Она тренируется до двух часов в день. Но если вы только начинаете, лучше увеличивать нагрузку постепенно, начиная с меньшего количества повторений и без утяжелений.

Все эти известные модели тренируются регулярно, следят за техникой и не пропускают занятия. Выбирайте упражнения, которые ближе вам, и помните: даже 15 минут в день с резинкой или несколько выпадов обязательно дадут результат, если делать их систематически.