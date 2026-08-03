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Потрясающе выглядит в свои 56: как тренируется Кэтрин Зета-Джонс

В 56 лет Кэтрин Зета-Джонс продолжает восхищать поклонников стройной фигурой. При этом актриса не изматывает себя тренировками и доказывает, что поддерживать форму можно без жестких ограничений.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Кэтрин Зета-Джонс сделала движение частью повседневной жизни. Она не проводит часы в спортзале, не занимается через силу и не придерживается строгого расписания. Вместо этого актриса выбирает разные виды активности, которые приносят удовольствие, такой подход помогает ей оставаться в отличной физической форме уже много лет.

Главный принцип тренировок Кэтрин Зеты-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс выбирает только те тренировки, которые приносят ей удовольствие.
Кэтрин Зета-Джонс выбирает только те тренировки, которые приносят ей удовольствие.Источник: Соцсети

Кэтрин Зета-Джонс не считает, что хорошая физическая форма требует постоянного самоконтроля или строгой дисциплины. Актриса не занимается по жесткому расписанию и не заставляет себя выполнять упражнения, которые ей не нравятся. По ее словам, она просто делает то, что хочется именно в этот день.

Звезда не раз признавалась, что любит спорт сам по себе и не нуждается в дополнительной мотивации. Ей одинаково нравятся и активные занятия, и более спокойные тренировки вроде растяжки или занятий на эллиптическом тренажере. Именно поэтому физическая активность стала для нее привычной частью жизни, а не обязанностью.

Такой подход помогает Кэтрин сохранять регулярность без эмоционального выгорания. Вместо редких и изнурительных тренировок она выбирает постоянное движение, которое легко вписывается в повседневную жизнь.

Упражнения, которые помогают ей оставаться в форме

Вместо однообразных тренировок Кэтрин чередует разные виды физической активности.
Вместо однообразных тренировок Кэтрин чередует разные виды физической активности.Источник: Соцсети

Кэтрин не ограничивается одним видом спорта. В разные дни она выбирает ту активность, которая приносит удовольствие, поэтому тренировки не успевают надоесть.

В ее программу входят:

  • чечетка — час танцев заменяет полноценную кардиотренировку и помогает развивать выносливость, координацию и чувство ритма;
  • хула-хуп — актриса ежедневно крутит обруч около 20 минут, укрепляя мышцы кора;
  • плавание, в том числе против искусственного течения, — такая нагрузка задействует практически все группы мышц;
  • теннис и гольф — помогают развивать координацию, баланс и силу корпуса;
  • велотренажер и домашние тренировки — поддерживают общую физическую форму;
  • сапборд и лыжи — позволяют оставаться активной во время отдыха и дополнительно нагружают мышцы ног, спины и пресса.

Такое разнообразие помогает равномерно нагружать разные группы мышц, развивать выносливость, силу и координацию. Кроме того, постоянная смена активности делает тренировки интересными, поэтому движение остается частью жизни, а не превращается в рутину.

Какие привычки помогают выглядеть молодо

Кэтрин Зета-Джонс придерживается трехразового питания, рано ужинает и не отказывается от любимых блюд по выходным. 
Кэтрин Зета-Джонс придерживается трехразового питания, рано ужинает и не отказывается от любимых блюд по выходным. Источник: Соцсети

Поддерживать форму Кэтрин помогает не только спорт, но и привычки, которых она придерживается каждый день. Актриса старается больше двигаться, регулярно тренируется и не проводит много времени без физической активности.

Не менее важную роль играет питание. Кэтрин придерживается трех полноценных приемов пищи в день, не увлекается постоянными перекусами и старается ужинать не позднее восьми вечера. Ее рацион меняется в зависимости от сезона: зимой она выбирает более сытные блюда, а летом — легкие продукты, свежие овощи, ягоды и фрукты.

При этом Зета-Джонс не придерживается жестких запретов. По выходным она позволяет себе любимые блюда, сладости и семейные бранчи, а вот от алкоголя отказалась полностью. Такой умеренный подход помогает сохранять баланс и придерживаться выбранного образа жизни долгие годы.