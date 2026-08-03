Потрясающе выглядит в свои 56: как тренируется Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс не считает, что хорошая физическая форма требует постоянного самоконтроля или строгой дисциплины. Актриса не занимается по жесткому расписанию и не заставляет себя выполнять упражнения, которые ей не нравятся. По ее словам, она просто делает то, что хочется именно в этот день.