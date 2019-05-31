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11Артем Дзюба. Король Севера
18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба ответил на вопрос цитатой из «Игры престолов»

Для тех, кто в теме.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Зенита» Артем Дзюба процитировал Брана Старка из последней серии «Игры престолов», отвечая на вопрос пресс-службы сборной России.

— К сбору готов?

— А зачем я еще проделал такой длинный путь?

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В сериале Старк, ответив таким образом, согласился стать королем в Вестеросе.

Отметим, что Дзюба недавно поучаствовал в фотосессии «Спорт-Экспресса» в тематике «Игры престолов». В образе короля Севера он сел на Железный трон.

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Андрей Санталов

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