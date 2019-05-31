Дзюба ответил на вопрос цитатой из «Игры престолов»
Для тех, кто в теме.
Для тех, кто в теме.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба процитировал Брана Старка из последней серии «Игры престолов», отвечая на вопрос
— К сбору готов?
— А зачем я еще проделал такой длинный путь?
В сериале Старк, ответив таким образом, согласился стать королем в Вестеросе.
Отметим, что Дзюба недавно поучаствовал в фотосессии «Спорт-Экспресса» в тематике «Игры престолов». В образе короля Севера он сел на Железный трон.
Андрей Санталов