Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии

Во вчерашнем отборочном матче Евро-2024 норвежец отметился дублем в ворота сборной Кипра (4:0). На счету Холанда 27 голов в 27 матчах за сборную Норвегии. Благодаря этому 23-летний нападающий смог выйти на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Рекорд по числу забитых мячей в футболке сборной Норвегии принадлежит Йергену Юве, который выступал за команду с 1928 по 1937 год. На его счету 45 сыгранных матчей, в которых он забил 33 мяча.