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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды Норвегии.

Норвегия
Кипр
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Источник: Reuters

Во вчерашнем отборочном матче Евро-2024 норвежец отметился дублем в ворота сборной Кипра (4:0). На счету Холанда 27 голов в 27 матчах за сборную Норвегии. Благодаря этому 23-летний нападающий смог выйти на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Рекорд по числу забитых мячей в футболке сборной Норвегии принадлежит Йергену Юве, который выступал за команду с 1928 по 1937 год. На его счету 45 сыгранных матчей, в которых он забил 33 мяча.

После шести сыгранных матчей сборная Норвегии набрала 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы А, отставая от лидирующей Шотландии на пять баллов. В воскресенье, 15 октября, норвежцы дома сыграют с Испанией.

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Первый тайм: 0:1
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