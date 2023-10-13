Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды Норвегии.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды Норвегии.
Во вчерашнем отборочном матче Евро-2024 норвежец отметился дублем в ворота сборной Кипра (4:0). На счету Холанда 27 голов в 27 матчах за сборную Норвегии. Благодаря этому 23-летний нападающий смог выйти на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.
Рекорд по числу забитых мячей в футболке сборной Норвегии принадлежит Йергену Юве, который выступал за команду с 1928 по 1937 год. На его счету 45 сыгранных матчей, в которых он забил 33 мяча.
После шести сыгранных матчей сборная Норвегии набрала 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы А, отставая от лидирующей Шотландии на пять баллов. В воскресенье, 15 октября, норвежцы дома сыграют с Испанией.