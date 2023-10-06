«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Холандом на более долгий срок

По информации источника, «Сити» хочет продлить контракт с 23-летним норвежцем на более долгий срок. При этом действующее соглашение с игроком истекает лишь летом 2027 года.

Руководство «горожан» готово повысить зарплату нападающему до 400 тыс. фунтов в неделю и включить в новое соглашение существенные бонусы. После продления контракта Холанд сравняется по зарплате с Кевином де Брейне — самым высокооплачиваемым футболистом команды.