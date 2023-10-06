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09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Холандом на более долгий срок

«Манчестер Сити» обсуждает продление контракта с нападающим Эрлингом Холандом. Об этом сообщает журналист Daily Mail Джек Гогэн.

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Источник: Reuters

По информации источника, «Сити» хочет продлить контракт с 23-летним норвежцем на более долгий срок. При этом действующее соглашение с игроком истекает лишь летом 2027 года.

Руководство «горожан» готово повысить зарплату нападающему до 400 тыс. фунтов в неделю и включить в новое соглашение существенные бонусы. После продления контракта Холанд сравняется по зарплате с Кевином де Брейне — самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро. Норвежец провел за английскую команду 64 матча, в которых забил 60 мячей и сделал 11 результативных передач.

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