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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
15:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Прерванный матч между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран

Матч в Брюсселе 16 октября был прерван после того, как стало известно, что в результате стрельбы погибли два шведских болельщика.

Швеция
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Источник: Reuters

Прерванный матч отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран, сообщает ТАСС, цитируя пресс-службу УЕФА.

Матч был остановлен при счете 1:1 после первого тайма. По решению УЕФА, результат первого тайма будет зафиксирован как окончательный, обе команды получат в турнирную таблицу по одному очку.

Капитан сборной Швеции по футболу Виктор Линделеф заявил, что матч был прекращен по его инициативе.

Сборные Бельгии и Австрии, выступающие в группе F, досрочно гарантировали себе участие в чемпионате Европы 2024 года. Сборная Швеции утратила шансы на попадание на турнир.

Чемпионат Европы пройдет в Германии c 14 июня по 14 июля 2024 года.

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