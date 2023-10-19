Прерванный матч между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран

Прерванный матч отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран, сообщает ТАСС, цитируя пресс-службу УЕФА.

Матч был остановлен при счете 1:1 после первого тайма. По решению УЕФА, результат первого тайма будет зафиксирован как окончательный, обе команды получат в турнирную таблицу по одному очку.

Капитан сборной Швеции по футболу Виктор Линделеф заявил, что матч был прекращен по его инициативе.

Сборные Бельгии и Австрии, выступающие в группе F, досрочно гарантировали себе участие в чемпионате Европы 2024 года. Сборная Швеции утратила шансы на попадание на турнир.