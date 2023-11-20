Главный тренер сборной Швеции отправлен в отставку

Андерссон занял пост главного тренера команды в 2016 году. Под его руководством сборная Швеции провела 94 матча, в которых 48 раз одержала победу, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.

Сборная Швеции не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы впервые с 1996 года. Шведы заняли третье место в группе отборочного турнира, где также выступали команды Бельгии, Австрии, Азербайджана и Эстонии. За время квалификации шведы дважды уступили главному конкуренту за путевку на Евро-2024 сборной Австрии, а также потерпели по одному крупному поражению от Бельгии и Азербайджана.