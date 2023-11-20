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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер сборной Швеции отправлен в отставку

Шведский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной команды Янне Андерссона, после невыхода сборной на Евро-2024.

ШвецияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Андерссон занял пост главного тренера команды в 2016 году. Под его руководством сборная Швеции провела 94 матча, в которых 48 раз одержала победу, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.

Сборная Швеции не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы впервые с 1996 года. Шведы заняли третье место в группе отборочного турнира, где также выступали команды Бельгии, Австрии, Азербайджана и Эстонии. За время квалификации шведы дважды уступили главному конкуренту за путевку на Евро-2024 сборной Австрии, а также потерпели по одному крупному поражению от Бельгии и Азербайджана.

Напомним, что шведская команда также не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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