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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА выплатит около €4 млн «Барселоне» за травму Гави

Футбольный клуб «Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму 19-летнего полузащитника сборной Испании Гави, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона
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Источник: Reuters

Гави получил травму в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Грузии (3:1), который ничего не решал. Испания уже обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

По информации источника, «Барселона» должна будет получить выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты.

Максимальная сумма компенсации за травму одного футболиста составляет €7,5 млн в год или €20 548 в день. Сумма выплат, которая полагается сине-гранатовым, будет рассчитываться с 16 декабря.

Ожидается, что Гави пропустит от 6 до 8 месяцев, если у него подтвердится разрыв передней крестообразной связки. Таким образом, сумма компенсации от ФИФА составит от €3 082 200 до € 4 315 080.

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