ФИФА выплатит около €4 млн «Барселоне» за травму Гави

Гави получил травму в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Грузии (3:1), который ничего не решал. Испания уже обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

По информации источника, «Барселона» должна будет получить выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты.

Максимальная сумма компенсации за травму одного футболиста составляет €7,5 млн в год или €20 548 в день. Сумма выплат, которая полагается сине-гранатовым, будет рассчитываться с 16 декабря.