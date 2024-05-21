Роналду и Пепе вошли в заявку сборной Португалии на Евро-2024
Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом огласил состав для участия в Евро-2024.
Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом огласил состав для участия в Евро-2024.
В заявку на турнир включены 41-летний защитник «Порту» Пепе и 39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Таким образом, Пепе может стать самым возрастным игроком в истории Евро, если выйдет на поле в одном из матчей турнира. На данный момент рекорд турнира принадлежит вратарю сборной Венгрии Габору Кираю, который сыграл на Евро-2016 в возрасте 40 лет 86 дней.
Самым возрастным игроком турнира среди полевых игроков является немец Лотар Маттеус, который на Евро-2000 сыграл в возрасте 39 лет 91 дня. Роналду может превзойти достижение Маттеуса, если сыграет на предстоящем турнире.
Вероятность того, что Пепе и Роналду сыграют на Евро-2024 достаточно велика. Пепе выходил в стартовом составе сборной Португалии в товарищеских матчах против Швеции (5:2) и Словении (0:2), которые прошли в конце марта. Роналду провел полную игру со словенцами, а на матч со шведами получил отдых. Для Криштиану это будет рекордный шестой чемпионат Европы в карьере, для Пепе — пятый.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе Португалия сыграет с Чехией, Турцией и Грузией. Перед турниром у команды Роберто Мартинеса запланированы товарищеские встречи со сборными Финляндии, Хорватии и Ирландии.