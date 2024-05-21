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15:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду и Пепе вошли в заявку сборной Португалии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом огласил состав для участия в Евро-2024.

ПортугалияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

В заявку на турнир включены 41-летний защитник «Порту» Пепе и 39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

  • Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).
  • Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Ман Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
  • Полузащитники: Бруну Фернандеш («Ман Юнайтед»), Жуан Невеш («Бенфика»), Жуан Палхинья («Фулхэм»), Отавио Монтейро («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»).
  • Нападающие: Бернарду Силва («Ман Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамос («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нето («Вулверхэмптон») и Рафаэль Леау («Милан»).

Таким образом, Пепе может стать самым возрастным игроком в истории Евро, если выйдет на поле в одном из матчей турнира. На данный момент рекорд турнира принадлежит вратарю сборной Венгрии Габору Кираю, который сыграл на Евро-2016 в возрасте 40 лет 86 дней.

Самым возрастным игроком турнира среди полевых игроков является немец Лотар Маттеус, который на Евро-2000 сыграл в возрасте 39 лет 91 дня. Роналду может превзойти достижение Маттеуса, если сыграет на предстоящем турнире.

Вероятность того, что Пепе и Роналду сыграют на Евро-2024 достаточно велика. Пепе выходил в стартовом составе сборной Португалии в товарищеских матчах против Швеции (5:2) и Словении (0:2), которые прошли в конце марта. Роналду провел полную игру со словенцами, а на матч со шведами получил отдых. Для Криштиану это будет рекордный шестой чемпионат Европы в карьере, для Пепе — пятый.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе Португалия сыграет с Чехией, Турцией и Грузией. Перед турниром у команды Роберто Мартинеса запланированы товарищеские встречи со сборными Финляндии, Хорватии и Ирландии.


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