Роналду и Пепе вошли в заявку сборной Португалии на Евро-2024

В заявку на турнир включены 41-летний защитник «Порту» Пепе и 39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»). Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Ман Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Ман Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»). Полузащитники: Бруну Фернандеш («Ман Юнайтед»), Жуан Невеш («Бенфика»), Жуан Палхинья («Фулхэм»), Отавио Монтейро («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»).

Бруну Фернандеш («Ман Юнайтед»), Жуан Невеш («Бенфика»), Жуан Палхинья («Фулхэм»), Отавио Монтейро («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»). Нападающие: Бернарду Силва («Ман Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамос («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нето («Вулверхэмптон») и Рафаэль Леау («Милан»).

Таким образом, Пепе может стать самым возрастным игроком в истории Евро, если выйдет на поле в одном из матчей турнира. На данный момент рекорд турнира принадлежит вратарю сборной Венгрии Габору Кираю, который сыграл на Евро-2016 в возрасте 40 лет 86 дней.

Самым возрастным игроком турнира среди полевых игроков является немец Лотар Маттеус, который на Евро-2000 сыграл в возрасте 39 лет 91 дня. Роналду может превзойти достижение Маттеуса, если сыграет на предстоящем турнире.

Вероятность того, что Пепе и Роналду сыграют на Евро-2024 достаточно велика. Пепе выходил в стартовом составе сборной Португалии в товарищеских матчах против Швеции (5:2) и Словении (0:2), которые прошли в конце марта. Роналду провел полную игру со словенцами, а на матч со шведами получил отдых. Для Криштиану это будет рекордный шестой чемпионат Европы в карьере, для Пепе — пятый.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе Португалия сыграет с Чехией, Турцией и Грузией. Перед турниром у команды Роберто Мартинеса запланированы товарищеские встречи со сборными Финляндии, Хорватии и Ирландии.