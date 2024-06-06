Грилиш и Магуайр не сыграют за сборную Англии на Евро-2024

Как сообщает интернет-издание The Athletic, атакующий игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш и защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр не поедут на чемпионат Европы в Германии.

Магуайр пропустит чемпионат Европы из-за повреждения икроножной мышцы, которое он получил еще в апреле. Англичанин не успеет восстановиться к турниру. По данным источника, Джек Грилиш не поедет на Евро, так как главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не устраивает форма игрока «горожан».

«Я совершенно опустошен тем, что меня не отобрали для участия в чемпионате Европы за сборную Англии этим летом. Несмотря на все мои усилия, я не смог справиться с травмой икроножной мышцы. Для меня представлять Англию — высочайшая честь. Это значит для меня все. Если я не смогу помочь команде как игрок, я буду поддерживать её как болельщик — вместе со всей страной. Идите и выиграйте, ребята», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

В сезоне‑2023/24 Грилиш забил три гола за «Манчестер Сити» в 36 матчах во всех турнирах, на счету Магуайра четыре мяча и две результативные передачи в 31 игре за «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, в окончательный список из 26 игроков не войдут полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, защитник «Ливерпуля» Кертис Джонс и вратарь «Бернли» Джеймс Траффорд.

Сборная Англии сыграет на Евро в группе C. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут сборные Сербии, Дании и Словении.