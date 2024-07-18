Юрген Клопп отказался возглавить сборную Англии

Как сообщает Goal со ссылкой на Sky Germany, экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не собирается возглавлять сборную Англии.

По окончании чемпионата Европы главный тренер английской команды Гарет Саутгейт подал в отставку. Он возглавлял сборную с 2016 года.

Стало известно, что Футбольная ассоциация Англии опубликует общие требования, предъявляемые к кандидатам на вакантную позицию главного тренера сборной Англии. Также FA определилась с основными претендентами на вакантный пост.