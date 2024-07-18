Юрген Клопп отказался возглавить сборную Англии
Ранее немецкий специалист отказался от работы и со сборной США.
Ранее немецкий специалист отказался от работы и со сборной США.
Как сообщает Goal со ссылкой на Sky Germany, экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не собирается возглавлять сборную Англии.
По окончании чемпионата Европы главный тренер английской команды Гарет Саутгейт подал в отставку. Он возглавлял сборную с 2016 года.
Стало известно, что Футбольная ассоциация Англии опубликует общие требования, предъявляемые к кандидатам на вакантную позицию главного тренера сборной Англии. Также FA определилась с основными претендентами на вакантный пост.
Юрген Клопп по окончании сезона-2023/24 покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.