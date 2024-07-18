Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Лапи
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Калев Т
Футбол. Еврокубки
18:00
КуПС
ЮНА Штрассен
Футбол. Еврокубки
19:00
Пафос
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Шериф
Футбол. Еврокубки
19:00
Интер Э
Вележ
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Шяуляй
Футбол. Еврокубки
19:00
Влазния
Валюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Сент-Джозефс
Шелбурн
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
ВПС
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
20:00
Дюделанж
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсакслокк
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Морнар
Футбол. Еврокубки
20:30
Ислочь
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Браво
Футбол. Еврокубки
21:00
Корвинул
Пакш
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Ноа
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
22:00
Сараево
Актобе
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Тиквеш
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
14.07
Испания
Англия
10.07
Нидерланды
Англия
9.07
Испания
Франция
6.07
Нидерланды
Турция
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
5.07
Испания
Германия
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Евро. Все результаты
12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Юрген Клопп отказался возглавить сборную Англии

Ранее немецкий специалист отказался от работы и со сборной США.

Англия
ЛиверпульЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщает Goal со ссылкой на Sky Germany, экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не собирается возглавлять сборную Англии.

По окончании чемпионата Европы главный тренер английской команды Гарет Саутгейт подал в отставку. Он возглавлял сборную с 2016 года.

Стало известно, что Футбольная ассоциация Англии опубликует общие требования, предъявляемые к кандидатам на вакантную позицию главного тренера сборной Англии. Также FA определилась с основными претендентами на вакантный пост.

Юрген Клопп по окончании сезона-2023/24 покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь