СМИ: главный тренер «Тоттенхэма» может возглавить сборную Англии
Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу является кандидатом на пост главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает The Telegraph.
Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу является кандидатом на пост главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, поисками нового тренера национальной команды будет заниматься технический директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Джон Макдермотт, который ранее работал в «Тоттенхэме». Макдермотт пристально следил за работой Постекоглу, еще когда тот тренировал в Австралии.
Постекоглу заявил, что на данный момент ему ничего не известно об интересе со стороны FA.
Ранее сообщалось, что FA также рассмотрит варианты с назначением в национальную команду Маурисио Почеттино, Эдди Хау, Грэма Поттера, Ли Карсли и Пепа Гвардиолы.
Во вторник, 16 июля главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку после поражения в финале Евро-2024 от Испании (1:2). 53-летний специалист возглавлял национальную команду с сентября 2016 года и провел в общей сложности 102 матча.