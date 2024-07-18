СМИ: главный тренер «Тоттенхэма» может возглавить сборную Англии

По информации источника, поисками нового тренера национальной команды будет заниматься технический директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Джон Макдермотт, который ранее работал в «Тоттенхэме». Макдермотт пристально следил за работой Постекоглу, еще когда тот тренировал в Австралии.

Постекоглу заявил, что на данный момент ему ничего не известно об интересе со стороны FA.

Ранее сообщалось, что FA также рассмотрит варианты с назначением в национальную команду Маурисио Почеттино, Эдди Хау, Грэма Поттера, Ли Карсли и Пепа Гвардиолы.