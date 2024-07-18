Семин: с большим сожалением воспринял уход Саутгейта из сборной Англии

«Это был один из лучших финалов последнего времени по качеству игры. Испания победила заслуженно, но понравилась и Англия, которая весь плей-офф прошла на волевых качествах, четырежды сравнивая счет. Испанцы же были не только техничнее, но и превзошли соперника в физическом состоянии, были свежее, находились в хорошем тонусе. Возможно, сказалось и то, что у них перед финалом было на один день отдыха больше. На мой взгляд, перерыв перед финалом должен быть одинаковым для обеих команд.



Саутгейт — целенаправленный тренер. Каждый видит футбол по-разному, и он поставил очень сильную игру в обороне. Сам Саутгейт был защитником и, наверное, лучше знает, как все строить сзади. От этого он и танцует.



Как тренеру ему везет больше, чем как игроку — тогда он не забил решающий послематчевый пенальти в полуфинале Евро-96. А теперь и серию со Швейцарией выиграл, и на 95-й минуте со Словакией Беллингем счет сравнял. Но это везение надо заработать. Футболисты соблюдают игровую дисциплину и выполняют ту задачу, которую ставит главный тренер. Может, команда немножко закрытая, но нет никакого хаоса, а есть игровая идея, которой футболисты подчиняются. Очень похоже, что Саутгейт был для них авторитетом.



Как относитесь к решению Гарета Саутгейта уйти в отставку? С большим сожалением. Все-таки он дважды вышел со сборной Англии в финал Евро, и видно, с каким уважением к нему относятся игроки. Но он не нащупал какой-то решающей тонкости, чтобы выиграть эти финалы и завоевать титул. После чего решил уйти сам, видимо, почувствовав какие-то свои ошибки. Если бы Англия выиграла Евро, тот это бы дало футболу определенный прагматизм. Подтверждение принципа: у кого хорошая оборона, тот и становится чемпионом», — сказал Семин.