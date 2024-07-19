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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сборной Испании пропустит до пяти месяцев из-за травмы

Голкипер сборной Испании и «Атлетика» Унаи Симон успешно перенес операцию на запястье и может потратить на восстановление до пяти месяцев, сообщает Marca.

Испания
АтлетикЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Вчера, 18 июля, Симону сделали операцию на правом запястье в одной из клиник Мадрида. Операция прошла успешно и без осложнений. Футболиста выписали из больницы в пятницу, 19 июля.

По информации Marca, Симон может потратить на восстановление до пяти месяцев. Если Симон вернется в строй за четыре месяца, то он пропустит 14 матчей Ла Лиги и четыре матча Лиги Европы. Если же реабилитация займет больше времени, то вратарь вернется только после рождественского перерыва: он не сыграет всю первую половину сезона и пропустит шесть матчей Лиги Европы. Симон также не сможет помочь сборной Испании в Лиге наций, матчи турнира пройдут в сентябре и октябре.

Ранее сообщалось, что Симон получил травму в прошлом году вне поля.

Унаи Симон стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. В финальном матче испанцы обыграли сборную Англии со счетом 2:1. Симон провел на турнире шесть матчей, в которых пропустил четыре гола, дважды он оставил свои ворота в неприкосновенности.

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