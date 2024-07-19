Вратарь сборной Испании пропустит до пяти месяцев из-за травмы

По информации Marca, Симон может потратить на восстановление до пяти месяцев. Если Симон вернется в строй за четыре месяца, то он пропустит 14 матчей Ла Лиги и четыре матча Лиги Европы. Если же реабилитация займет больше времени, то вратарь вернется только после рождественского перерыва: он не сыграет всю первую половину сезона и пропустит шесть матчей Лиги Европы. Симон также не сможет помочь сборной Испании в Лиге наций, матчи турнира пройдут в сентябре и октябре.