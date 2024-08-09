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13:48 (мск), источник: Спорт Mail

Завершивший карьеру Пепе рассказал о слезах на Евро-2024

41-летний Пепе, объявивший о завершении карьеры, рассказал о слезах после вылета с чемпионата Европы.

ПортугалияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Сборная Португалии уступила Франции в четвертьфинале Евро-2024 (0:0, 3:5 пен.). После этого Пепе плакал в объятиях Криштиану Роналду.

«Это было от бессилия, потому что я действительно верил, что мы выиграем этот чемпионат Европы. Я мечтал, что выиграю, из-за той группы, которая у нас была, из-за тех игроков, которые у нас были.

Будучи возрастным игроком, я чувствовал страсть, которую испытывали мои товарищи по команде. Их работа была невероятной. Они были слезами беспомощности из-за того, что не соответствовали португальцам. Я знал, что окажусь там, что у меня не будет еще одной возможности подарить радость нашим людям в тот момент.

Но я благодарен всем португальцам, которые верили в нашу команду. Мы, игроки, говорили, что у нас отличная команда, отличный дух. Все условия для победы на чемпионате Европы.

У меня была возможность выступить после той игры, и я сказал, что четыре дня назад мы испытали огромную радость после победы в серии пенальти, а четыре дня спустя — эту мечту упустили. Были слезы, потому что я чувствовал, что не доставил португальцам этой радости», — приводит слова Пепе O Jogo.

41-летний футболист завоевал 28 трофеев в клубном футболе (с «Реалом» и «Порту») и два с национальной сборной (чемпионат Европы и Лигу наций).


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