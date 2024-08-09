Завершивший карьеру Пепе рассказал о слезах на Евро-2024

«Это было от бессилия, потому что я действительно верил, что мы выиграем этот чемпионат Европы. Я мечтал, что выиграю, из-за той группы, которая у нас была, из-за тех игроков, которые у нас были.



Будучи возрастным игроком, я чувствовал страсть, которую испытывали мои товарищи по команде. Их работа была невероятной. Они были слезами беспомощности из-за того, что не соответствовали португальцам. Я знал, что окажусь там, что у меня не будет еще одной возможности подарить радость нашим людям в тот момент.



Но я благодарен всем португальцам, которые верили в нашу команду. Мы, игроки, говорили, что у нас отличная команда, отличный дух. Все условия для победы на чемпионате Европы.



У меня была возможность выступить после той игры, и я сказал, что четыре дня назад мы испытали огромную радость после победы в серии пенальти, а четыре дня спустя — эту мечту упустили. Были слезы, потому что я чувствовал, что не доставил португальцам этой радости», — приводит слова Пепе O Jogo.