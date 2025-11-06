Отар Кушанашвили: я дал импульс карьере Криштиану Роналду

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.64
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.35
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.39
X
4.28
П2
1.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.10
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.01
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.65
П2
3.06
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.83
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.96
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.12
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.34
П2
5.84
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.86
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.11
П2
1.67
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.70
П2
6.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.03
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.89
П2
3.73
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.80
X
5.00
П2
1.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.47
П2
6.10
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.79
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50

Отар Кушанашвили: я дал импульс карьере Криштиану Роналду

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал об инциденте, произошедшем на матче группового этапа Евро-2004 между Россией и Португалией (0:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В концовке первого тайма главный арбитр встречи норвежец Хауге Терье удалил с поля вратаря российской сборной Сергея Овчинникова за игру рукой вне пределов штрафной площади. После этого на поле прорвался сидевший на трибунах в качестве зрителя Кушанашвили.

«Я хотел ударить судью и сказать ему кто он. Потому что команда не играла. А кто виноват? Судья! Не добежал шага. Он отступил от меня, его прикрыли королевские гвардейцы.

Правда ли, что я успел пожать руку Луишу Фигу? Абсолютная. Я тогда не знал, кто этот Луиш Фигу. Но когда я освободился после заключения, мне в гостинице говорят: “Ты Фигу пожал руку!” Я не понимал: “Какую фигу я пожал?” Оказалось, что я пробегал мимо, пожал кому-то руку. Оказалось, это был Фигу.

Я помню с этими штучками на ушах, изумленного Роналду. Если бы я знал тогда, кем станет Роналду. Видишь, какой я импульс дал его карьере? Он увидел этот спринт! Он подумал: “Сука, научиться бы так бегать!”

Сколько я просидел в тюрьме? Десять дней. Я поехал на судебное заседание. Судьей был, на мое счастье, футбольный болельщик. Он говорит: “Где была ваша голова, когда вы выбегали на поле?” Объясняю ему. В ответ он мне сказал самую смешную реплику: “Я видел оба матча сборной России на Евро-2004. Вы единственный из России, кто бегал! В тот момент я понял, что он меня отпустит. Я поклялся, что больше никогда не допущу таких эксцессов.

Мне тогда закрыли въезд в страны Евросоюза на 10 лет. С тех пор никуда не ездил и не собираюсь. Сейчас я бы сделал тоже самое. Утер бы нос тем, кому в 20 лет скучно жить”, — сказал Кушанашвили в интервью Федору Маслову.

После проигрыша Португалии российская сборная потеряла шансы на выход из группы, однако в заключительной встрече сумела обыграть будущих чемпионов турнира — сборную Греции (2:1). Португальцы на домашнем турнире дошли до финала, уступив грекам с минимальным счетом — 0:1.

Для 19-летнего на тот момент Криштиану Роналду Евро-2004 был первым большим турниром в составе сборной Португалии. Он провел на турнире все шесть матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.