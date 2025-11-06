Отар Кушанашвили: я дал импульс карьере Криштиану Роналду

«Я хотел ударить судью и сказать ему кто он. Потому что команда не играла. А кто виноват? Судья! Не добежал шага. Он отступил от меня, его прикрыли королевские гвардейцы.



Правда ли, что я успел пожать руку Луишу Фигу? Абсолютная. Я тогда не знал, кто этот Луиш Фигу. Но когда я освободился после заключения, мне в гостинице говорят: “Ты Фигу пожал руку!” Я не понимал: “Какую фигу я пожал?” Оказалось, что я пробегал мимо, пожал кому-то руку. Оказалось, это был Фигу.



Я помню с этими штучками на ушах, изумленного Роналду. Если бы я знал тогда, кем станет Роналду. Видишь, какой я импульс дал его карьере? Он увидел этот спринт! Он подумал: “Сука, научиться бы так бегать!”



Сколько я просидел в тюрьме? Десять дней. Я поехал на судебное заседание. Судьей был, на мое счастье, футбольный болельщик. Он говорит: “Где была ваша голова, когда вы выбегали на поле?” Объясняю ему. В ответ он мне сказал самую смешную реплику: “Я видел оба матча сборной России на Евро-2004. Вы единственный из России, кто бегал! В тот момент я понял, что он меня отпустит. Я поклялся, что больше никогда не допущу таких эксцессов.



Мне тогда закрыли въезд в страны Евросоюза на 10 лет. С тех пор никуда не ездил и не собираюсь. Сейчас я бы сделал тоже самое. Утер бы нос тем, кому в 20 лет скучно жить”, — сказал Кушанашвили в интервью Федору Маслову.