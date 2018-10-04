Линекер про Месси: Никогда не думал, что увижу кого-нибудь лучше Марадоны

Аргентинец забил в этой встрече два гола, дважды попал в штангу и организовал две первые голевые атаки.
«Обычно я не хвалю Месси, но даже ни слова не говоря о его умении забивать голы, если когда и был футболист, отдающий передачи лучше Лео, то я его не видел.
И вообще — разве кто-то всерьез предполагал, что в футболе был кто-то лучше Лионеля Месси?
Месси — лучший в истории. Голы. Техника. Работоспособность. Отношение к игре. Художник", — написал Линекер в своем твиттере.
Позже, обсуждая игру Месси в студии BT Sport, Линекер сказал: «Никогда не думал, что увижу кого-нибудь лучше Марадоны…».
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд добавил: «У Месси фантастическое видение поля и способность играть в пас. Такое ощущение, что у Лео в руках пульт от телевизора и он выбирает, куда отдать передачу. Люди на трибунах сидели с видом: “Как ему это удается делать?”. Болельщики “Сперс” аплодировали Месси. Его умение принять верное решение поражает, как и его хладнокровное завершение атак. Когда Лео попадал в штангу, я думал, что он хочет сыграть с ней в стенку, настолько Месси хорош».