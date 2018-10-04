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14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Линекер про Месси: Никогда не думал, что увижу кого-нибудь лучше Марадоны

Ведущий футбольных программ на BBC и BT Sport Гари Линекер остался в восторге от игры Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Барселона» (2:4).

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Источник: Reuters

Аргентинец забил в этой встрече два гола, дважды попал в штангу и организовал две первые голевые атаки.

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«Обычно я не хвалю Месси, но даже ни слова не говоря о его умении забивать голы, если когда и был футболист, отдающий передачи лучше Лео, то я его не видел.

И вообще — разве кто-то всерьез предполагал, что в футболе был кто-то лучше Лионеля Месси?

Месси — лучший в истории. Голы. Техника. Работоспособность. Отношение к игре. Художник", — написал Линекер в своем твиттере.

Позже, обсуждая игру Месси в студии BT Sport, Линекер сказал: «Никогда не думал, что увижу кого-нибудь лучше Марадоны…».

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд добавил: «У Месси фантастическое видение поля и способность играть в пас. Такое ощущение, что у Лео в руках пульт от телевизора и он выбирает, куда отдать передачу. Люди на трибунах сидели с видом: “Как ему это удается делать?”. Болельщики “Сперс” аплодировали Месси. Его умение принять верное решение поражает, как и его хладнокровное завершение атак. Когда Лео попадал в штангу, я думал, что он хочет сыграть с ней в стенку, настолько Месси хорош».

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Тоттенхэм Хотспур 2:4
Первый тайм: 0:2
Барселона
3.10.2018, 22:00 Зрители: 82137 Групповой турнир: Группа B Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Эрнесто Вальверде
Голы
52′ Харри Кейн (Э. Ламела) 10
66′ Эрик Ламела (Сон Хын Мин) 11
7 Филиппе Коутинью (Жорди Альба) 2′
4 Иван Ракитич (Ф. Коутинью) 28′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 56′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 90′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Киран Триппьер 2
Бен Дэйвис 33
14′ Тоби Алдервейрелд 4
Давинсон Санчес 6
Родригес Моура Лукас 27
74′ Харри Кейн 10
Харри Уинкс 8
66′ Сон Хын Мин 7
Мусса Сиссоко 17
43′ 79′ Эрик Ламела 11
Фернандо Льоренте 18
41′ 57′ Виктор Ваньяма 12
90+3′ Эрик Дайер 15
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
15 Клеман Лангле
4 Иван Ракитич
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси (к)
8 Артур 87′ 59′
22 Артуро Видаль
5 Серхио Бускетс 90′ 71′
24 Томас Фермален
7 Филиппе Коутинью 83′
12 Рафинья
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 2
3 Угловые 1
18 Фолы 10
7 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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