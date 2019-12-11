Актер Макконахи побывал на матче «Челси» в ЛЧ (фото)
Это его любимая команда.
Это его любимая команда.
Известный американский актер Мэттью Макконахи стал почетным гостем «Челси» в матче Лиги чемпионов против «Лилля». Английский клуб подарил своему болельщику особую футболку.
Перед игрой Макконахи встретился с главным тренером «синих» Фрэнком Лэмпардом и американским футболистом Кристианом Пулишичем.
«18 игроков, 14 стран, она игра. Слава футболу, величайшему изобретению в мире», — твитнул Макконахи.
Сам Макконахи недавно стал инвестором клуба «Остин», который будет играть в МЛС в 2021 году.
«Челси» — один из популярных клубов не только в Голливуде, но и в Техасе да и по всей стране. Я сам играл в футбол в детстве 12 лет, но потом забросил его. А в последнее время благодаря своим детям вернулся к нему", — рассказал Макконахи.
Мэттью Макконахи выиграл «Оскар» за фильм «Даллаский клуб покупателей». Также он известен по сериалу «Настоящий детектив», фильмам «Киллер Джо» и «Интерстеллар».
Андрей Санталов