Актер Макконахи побывал на матче «Челси» в ЛЧ (фото)

Сам Макконахи недавно стал инвестором клуба «Остин», который будет играть в МЛС в 2021 году.



«Челси» — один из популярных клубов не только в Голливуде, но и в Техасе да и по всей стране. Я сам играл в футбол в детстве 12 лет, но потом забросил его. А в последнее время благодаря своим детям вернулся к нему", — рассказал Макконахи.



Мэттью Макконахи выиграл «Оскар» за фильм «Даллаский клуб покупателей». Также он известен по сериалу «Настоящий детектив», фильмам «Киллер Джо» и «Интерстеллар».



Андрей Санталов