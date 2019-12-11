Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Актер Макконахи побывал на матче «Челси» в ЛЧ (фото)

Это его любимая команда.

Наверх
Источник: Reuters

Известный американский актер Мэттью Макконахи стал почетным гостем «Челси» в матче Лиги чемпионов против «Лилля». Английский клуб подарил своему болельщику особую футболку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед игрой Макконахи встретился с главным тренером «синих» Фрэнком Лэмпардом и американским футболистом Кристианом Пулишичем.

«18 игроков, 14 стран, она игра. Слава футболу, величайшему изобретению в мире», — твитнул Макконахи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Макконахи недавно стал инвестором клуба «Остин», который будет играть в МЛС в 2021 году.

«Челси» — один из популярных клубов не только в Голливуде, но и в Техасе да и по всей стране. Я сам играл в футбол в детстве 12 лет, но потом забросил его. А в последнее время благодаря своим детям вернулся к нему", — рассказал Макконахи.

Мэттью Макконахи выиграл «Оскар» за фильм «Даллаский клуб покупателей». Также он известен по сериалу «Настоящий детектив», фильмам «Киллер Джо» и «Интерстеллар».

Андрей Санталов

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
В Минспорта России оценили шансы оспорить решение WADA
Российский футбольный союз сделал заявление об акции фанатов
В комитет по этике РФС подали заявление на Евгения Гинера
Две передачи русского таланта оставили ни с чем идола Канады
Аршавин прав: Система «осень-весна» убивает русский футбол
Чешский клуб выкупил у «Краснодара» контракт российского игрока
«Динамо» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь