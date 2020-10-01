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19:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские клубы узнали своих соперников в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ.

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Источник: AFP 2020

В Женеве прошла церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Российские клубы — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали своих соперников.

«Зенит» в группе F сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Краснодар» в группе E сыграет с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

«Локомотиву» в группе A достались в соперники «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

Впервые в истории Лиги чемпионов в групповой этап вышли сразу три российских клуба. «Зенит» перед жеребьевкой находился в первой корзине, «Краснодар» — в третьей, «Локомотив» — в четвертой.

Календарь матчей станет известен позднее. Первые игры группового этапа ЛЧ будут сыграны 20—21 октября.

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