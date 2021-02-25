«Краснодар» спасет только чудо: анонс матча ЛЕ с «Динамо» Загреб

«Краснодар» разочаровал в двух первых матчах 2021 года. «Быки» пропустили три мяча дома от загребского «Динамо», а потом еще и вылетели из Кубка России от «Сочи». Краснодарским игрокам не хватает настроя, жесткости (вспомним третий гол Загреба), неправильные решения опорников ведут к обрезам и контратакам… Проблем у Мусаева много, начиная с вратаря. Сафонова нет, а Городов много ошибается. Кайо снова чудит в защите, Вильена и Ольссон плохо двигают мяч вперед. При этом справа и слева в обороне у «Краснодара» остаются свободные зоны — мечта для команд, убегающих в контратаки. Загребское «Динамо» добилось комфортного преимущества в первом матче, теперь может позволить себе даже проиграть с минимальным счетом (0:1 или 1:2). Однако, как мы помним, по групповому этапу, забить хорватам тяжело, за 6 матчей они пропустили лишь один раз. «Краснодар» дома забил дважды, повторить это достижение будет сложно. Динамовцы хороши в прессинге и на стандартах, именно в таких ситуациях они создают большинство голевых моментов. Среди игроков у Загреба выделяются вратарь сборной Хорватии Ливакович, Гвардиол (будущий защитник «Лейпцига»), Петкович (дубль в Краснодаре) и его партнер по атаке Оршич.

Лучшее достижение «Краснодара» в Лиге Европы — 1/8 финала. В 2017-м на этой стадии «быков» остановила «Сельта», а в 2019-м они чуть было не прошли «Валенсию». Загребское «Динамо» один раз выходило в 1/8 финала (два года назад) и сейчас близко к повторению рекорда. Чемпион Хорватии, как известно, нацелен на продажу игроков, а успешная игра в еврокубках — лучшая для них реклама.



В недавней истории «Краснодара» был яркий камбэк, когда после 0:1 дома с «Порту» российская команда выиграла в Португалии 3:2 и прошла дальше. Но получится ли еще раз выиграть «на заказ», да еще и в неоптимальном составе? Еще один важный момент — игроки Загреба уже вкатились в сезон, а перед этим матчем они получили неделю на подготовку. Преимущество в физике будет также на их стороне. «Динамо» справедливо считается фаворитом в этом матче, БК Winline на его победу предлагает коэффициент 2,25.



Андрей Санталов