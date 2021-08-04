«Спартак» пытается пробиться в Лигу чемпионов: анонс матча с «Бенфикой»
Первое серьезное испытание для тренера Витории.
Первое серьезное испытание для тренера Витории.
«Спартак» пока оставляет противоречивое впечатление. При достаточно хорошей игре и уйме голевых моментов
«Бенфика» привыкла играть в Лиге чемпионов. Лишь в прошлом сезоне португальцы неожиданно оступились в отборе ЛЧ и не попали в групповой этап. Дела в чемпионате тоже не заладились, там «орлы» стали лишь третьими. Летом «Бенфика» по традиции была активна, клуб продал игроков на 35 млн евро и купил на 25 млн. Главный трансфер форвард сборной Украины Яремчук (17 млн евро) не заявлен на первый матч, но ожидается, что он сыграет во втором. Зато еще один новичок прилетел в Москву — это хорошо нам знакомый Жоау Мариу. Это будет первый официальный матч «орлов» этим летом, чемпионат Португалии пока не начался.
Одна из интриг этого противостояния — дуэль двух португальских тренеров. Витория пришел в «Бенфику» как раз после Жезуша, постоянно обменивался с ним колкостями, выиграл чемпионат в 2016-м и 2017-м и взял также пару Кубков. Жезуш побеждал с этой же командой трижды в Португалии и дважды доходил до финала Лиги Европы. Затем он успел хорошо поработать в бразильском «Фламенго» а в прошлом году вернулся в «Бенфику». У тренеров разные стили: для Витории важно выстроить игру в обороне, использовать стандартные положения, у него прагматичный футбол. Для Жезуша лучшая защита — это нападение. Он предпочитает играть со скоростными вингерами и не боится подключать защитников к атаке.
Матч пройдет в Москве с 3000 болельщиками на трибунах. По нынешним временам это уже будет хорошей поддержкой для «Спартака».
Андрей Санталов