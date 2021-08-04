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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» пытается пробиться в Лигу чемпионов: анонс матча с «Бенфикой»

Первое серьезное испытание для тренера Витории.

Спартак
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 4.08.2021, 20:00

Спартак-Бенфика-

«Спартак» пока оставляет противоречивое впечатление. При достаточно хорошей игре и уйме голевых моментов красно-белые набрали только три очка в двух турах, забив всего один гол с пенальти. Интересно, что в Самаре тренер Витория не выпустил Ларссона в основе, а Промес вообще не попал в заявку из-за травмы. Голландец пропустит и сегодняшний матч, кроме того, под вопросом выход Джикии и Мозеса из-за небольших повреждений. Интересно, что перед квалификацией Лиги чемпионов «Спартак» не успел укрепиться — клуб хотел взять правого защитника, также нужен полузащитник в центре поля с пасом.

«Бенфика» привыкла играть в Лиге чемпионов. Лишь в прошлом сезоне португальцы неожиданно оступились в отборе ЛЧ и не попали в групповой этап. Дела в чемпионате тоже не заладились, там «орлы» стали лишь третьими. Летом «Бенфика» по традиции была активна, клуб продал игроков на 35 млн евро и купил на 25 млн. Главный трансфер форвард сборной Украины Яремчук (17 млн евро) не заявлен на первый матч, но ожидается, что он сыграет во втором. Зато еще один новичок прилетел в Москву — это хорошо нам знакомый Жоау Мариу. Это будет первый официальный матч «орлов» этим летом, чемпионат Португалии пока не начался.

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Одна из интриг этого противостояния — дуэль двух португальских тренеров. Витория пришел в «Бенфику» как раз после Жезуша, постоянно обменивался с ним колкостями, выиграл чемпионат в 2016-м и 2017-м и взял также пару Кубков. Жезуш побеждал с этой же командой трижды в Португалии и дважды доходил до финала Лиги Европы. Затем он успел хорошо поработать в бразильском «Фламенго» а в прошлом году вернулся в «Бенфику». У тренеров разные стили: для Витории важно выстроить игру в обороне, использовать стандартные положения, у него прагматичный футбол. Для Жезуша лучшая защита — это нападение. Он предпочитает играть со скоростными вингерами и не боится подключать защитников к атаке.

Матч пройдет в Москве с 3000 болельщиками на трибунах. По нынешним временам это уже будет хорошей поддержкой для «Спартака». Красно-белые один раз встречались с «Бенфикой» в ЛЧ: в 2012-м дома они победили 2:1, а в гостях уступили 1:2. Отметим, что с этого сезона в еврокубках не действует правило гостевого гола, это должно пойти на пользу командам, которые играют на своем поле. «Бенфика» в этой дуэли считается пусть и небольшим, но все-таки фаворитом. На победу «Спартака» БК Winline предлагает коэффициент 3,10, на ничью 3,30, а на победу гостей — 2,36.

Андрей Санталов

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