УЕФА объявил, что Марчиняк будет работать на финале Лиги чемпионов

«УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марчиняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года. После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в мероприятии.



УЕФА принимает его глубокие извинения и подтверждает, что Марчиняк будет выполнять свои обязанности арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», — написано в заявлении организации.