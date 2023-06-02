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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА объявил, что Марчиняк будет работать на финале Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций на официальном сайте опубликовал заявление о том, что польский судья Шимон Марчиняк будет главным арбитром финала Лиги чемпионов.

Интер
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Источник: Reuters

Марчиняка могли снять с матча по причине его политической позиции. Скандал разгорелся из-за участия арбитра в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.

«УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марчиняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года. После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в мероприятии.

УЕФА принимает его глубокие извинения и подтверждает, что Марчиняк будет выполнять свои обязанности арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», — написано в заявлении организации.

Решающий матч главного европейского турнира состоится 10 июня, в Стамбуле. За трофей поборются «Манчестер Сити» и «Интер».

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