УЕФА объявил, что Марчиняк будет работать на финале Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций на официальном сайте опубликовал заявление о том, что польский судья Шимон Марчиняк будет главным арбитром финала Лиги чемпионов.
Союз европейских футбольных ассоциаций на официальном сайте опубликовал заявление о том, что польский судья Шимон Марчиняк будет главным арбитром финала Лиги чемпионов.
Марчиняка могли снять с матча по причине его политической позиции. Скандал разгорелся из-за участия арбитра в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.
«УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марчиняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года. После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в мероприятии.
УЕФА принимает его глубокие извинения и подтверждает, что Марчиняк будет выполнять свои обязанности арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», — написано в заявлении организации.
Решающий матч главного европейского турнира состоится 10 июня, в Стамбуле. За трофей поборются «Манчестер Сити» и «Интер».