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18:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью дисквалифицировали на четыре матча еврокубков

Португальского тренера дисквалифицировали за оскорбление судей.

Рома
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Источник: Reuters

УЕФА вынес решение в рамках дисциплинарного дела в отношении Моуринью за «оскорбительные выражения в адрес официального лица матча». Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча еврокубков.

В финале Лиги Европы, состоявшемся в Будапете 31 мая, клуб Моуринью уступил «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1.

После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул главному арбитр встречу из Англии Энтони Тэйлору: «Какой позор, вы — гребаный позор».

На пресс-конференции после игры португальский специалист заявил, что «судья казался испанцем», а также заявил: «Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европы в покое».

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