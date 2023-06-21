Моуринью дисквалифицировали на четыре матча еврокубков

УЕФА вынес решение в рамках дисциплинарного дела в отношении Моуринью за «оскорбительные выражения в адрес официального лица матча». Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча еврокубков.

В финале Лиги Европы, состоявшемся в Будапете 31 мая, клуб Моуринью уступил «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1.

На пресс-конференции после игры португальский специалист заявил, что «судья казался испанцем», а также заявил: «Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европы в покое».