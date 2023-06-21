Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
21Повелитель Большого шлема
19:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» получил наказание за инцидент во время финала Лиги Конференций

«Вест Хэм» наказан закрытием гостевого сектора за бросок стакана в капитана «Фиорентины».

Вест Хэм Юнайтед
Наверх
Источник: Reuters

УЕФА вынес лондонскому «Вест Хэм» запрет на продажу билетов на следующие два выездных матча еврокубков, один из которых — условно, за инцидент с броском стакана в голову футболисту итальянской «Фиорентины» Кристиану Бираги во время финала Лиги Конференций.

«Молотобойцы» в следующем сезоне должны выступить в групповом этапе Лиги Европы. На первый выездной матч фанаты лондонского клуба попасть не смогут, а испытательный срок относительно второй игры рассчитан на два года. Также «Вест Хэм» оштрафован в сумме на 58 тысяч евро: 50 тысяч за бросание посторонних предметов, а 8 — за прорыв болельщиков на поле после финального свистка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Вест Хэм» получил наказание за инцидент во время финала Лиги Конференций
Елена Рыбакина уступила в матче второго круга турнира в Берлине
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь