«Вест Хэм» получил наказание за инцидент во время финала Лиги Конференций

УЕФА вынес лондонскому «Вест Хэм» запрет на продажу билетов на следующие два выездных матча еврокубков, один из которых — условно, за инцидент с броском стакана в голову футболисту итальянской «Фиорентины» Кристиану Бираги во время финала Лиги Конференций.

«Молотобойцы» в следующем сезоне должны выступить в групповом этапе Лиги Европы. На первый выездной матч фанаты лондонского клуба попасть не смогут, а испытательный срок относительно второй игры рассчитан на два года. Также «Вест Хэм» оштрафован в сумме на 58 тысяч евро: 50 тысяч за бросание посторонних предметов, а 8 — за прорыв болельщиков на поле после финального свистка.