«Рома» шокирована дисквалификацией Моуринью и подаст апелляцию

После финального матча Лиги Европы главный тренер «Ромы» раскритиковал работу арбитров на пресс-конференции, а затем на парковке стадиона в Будапеште в грубой и нецензурной форме накричал на главного судью матча Энтони Тейлора. По итогам разбирательства, УЕФА решил отстранить португальского тренера на четыре матча еврокубков.