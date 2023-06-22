«Рома» шокирована дисквалификацией Моуринью и подаст апелляцию

После финального матча Лиги Европы главный тренер «Ромы» раскритиковал работу арбитров на пресс-конференции, а затем на парковке стадиона в Будапеште в грубой и нецензурной форме накричал на главного судью матча Энтони Тейлора. По итогам разбирательства, УЕФА решил отстранить португальского тренера на четыре матча еврокубков.
В «Роме» шокированы решением дисциплинарного комитета УЕФА. Клуб начал процедуру подачи апелляции и намерен оспорить дисквалификацию тренера в ближайшие дни, сообщает One Football.
Болельщики «Ромы» также напали на Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта, когда тот отправлялся домой после игры. Фанатов остановили сотрудники безопасности аэропорта.