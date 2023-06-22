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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рома» шокирована дисквалификацией Моуринью и подаст апелляцию

Португальского специалиста дисквалифицировали на четыре еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра Энтони Тейлора, который обслуживал финальный матч Лиги Европы, где клуб Моуринью уступил «Севилье» в серии пенальти.

Рома
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Источник: Reuters

После финального матча Лиги Европы главный тренер «Ромы» раскритиковал работу арбитров на пресс-конференции, а затем на парковке стадиона в Будапеште в грубой и нецензурной форме накричал на главного судью матча Энтони Тейлора. По итогам разбирательства, УЕФА решил отстранить португальского тренера на четыре матча еврокубков.

В «Роме» шокированы решением дисциплинарного комитета УЕФА. Клуб начал процедуру подачи апелляции и намерен оспорить дисквалификацию тренера в ближайшие дни, сообщает One Football.

Болельщики «Ромы» также напали на Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта, когда тот отправлялся домой после игры. Фанатов остановили сотрудники безопасности аэропорта.

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1:1
По пенальти: 4:1Основное время: 1:1 (0:1)
Рома
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