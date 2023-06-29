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Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок

Союз европейских футбольных ассоциаций изменил формат проведения матча за Суперкубок, сообщается на сайте организации.

Манчестер Сити
Севилья
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Источник: AFP 2022

По новым правилам, в случае ничейного исхода по итогам основного времени команды для определения победителя будут пробивать серию пенальти. Формат с дополнительным временем по 15 минут в каждом тайме упразднили.

В ближайшем матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и чемпион Лиги Европы «Севилья». Игра пройдет 16 августа в Афинах.

Действующим обладателем трофея является испанский «Реал Мадрид». Всего Суперкубок выигрывали 24 различные команды, наиболее титулованными из которых являются «Барселона», «Реал Мадрид» и «Милан», они выиграли в разные годы по 5 трофеев.

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