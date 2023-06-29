УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок

По новым правилам, в случае ничейного исхода по итогам основного времени команды для определения победителя будут пробивать серию пенальти. Формат с дополнительным временем по 15 минут в каждом тайме упразднили.

В ближайшем матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и чемпион Лиги Европы «Севилья». Игра пройдет 16 августа в Афинах.