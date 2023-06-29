УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок
Союз европейских футбольных ассоциаций изменил формат проведения матча за Суперкубок, сообщается на сайте организации.
Манчестер Сити
Севилья
Союз европейских футбольных ассоциаций изменил формат проведения матча за Суперкубок, сообщается на сайте организации.
По новым правилам, в случае ничейного исхода по итогам основного времени команды для определения победителя будут пробивать серию пенальти. Формат с дополнительным временем по 15 минут в каждом тайме упразднили.
В ближайшем матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и чемпион Лиги Европы «Севилья». Игра пройдет 16 августа в Афинах.
Действующим обладателем трофея является испанский «Реал Мадрид». Всего Суперкубок выигрывали 24 различные команды, наиболее титулованными из которых являются «Барселона», «Реал Мадрид» и «Милан», они выиграли в разные годы по 5 трофеев.