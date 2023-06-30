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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Месси признали лучшим в прошедшем сезоне Лиги чемпионов

Гол Лионеля Месси, который выступал за «ПСЖ», признан лучшим в сезоне-2022/23 в Лиге чемпионов, сообщается в одной из соцсетей турнира.

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

Лучшим мячом признали удар Месси с линии штрафной внутренней стороной стопы во время матча третьего тура группового этапа с португальской «Бенфикой» (1:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2022/23 «ПСЖ» дошел до ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» с общим счетом 0:3.

Месси выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года, перейдя к парижанам на правах свободного агента из «Барселоны». Недавно аргентинец объявил о переходе в клуб MLS «Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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Гол Месси признали лучшим в прошедшем сезоне Лиги чемпионов
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