«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова

Кубок вызова разыгрывался впервые, трофей был организован совместно Союзом европейских футбольных ассоциаций и Южноамериканской конфедерацией футбола. В матче на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встречались команды, которые стали победителями вторых по силе континентальных турниров Европы и Южной Америки.

«Севилья» в сезоне-2022/23 в восьмой раз стала победителем Лиги Европы. «Индепендьенте дель Валье» в 2022 году стал обладателем Южноамериканского кубка.