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10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова

Одержав победу над эквадорским «Индепендьенте дель Валье» в серии послематчевых пенальти, испанский клуб стал первым обладателем нового трофея УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Севилья
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Источник: AFP 2023

Кубок вызова разыгрывался впервые, трофей был организован совместно Союзом европейских футбольных ассоциаций и Южноамериканской конфедерацией футбола. В матче на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встречались команды, которые стали победителями вторых по силе континентальных турниров Европы и Южной Америки.

«Севилья» в сезоне-2022/23 в восьмой раз стала победителем Лиги Европы. «Индепендьенте дель Валье» в 2022 году стал обладателем Южноамериканского кубка.

Основное время матча закончилось вничью 1:1, хотя большую часть матча в счете вел клуб из Южной Америки. Счет на 10-й минуте открыл Лаутаро Диас из «Индепендьенте». «Севилья» сравняла счет уже по истечении основных 90 минут матча. Гол забил Педро Ортис. В серии пенальти точнее оказались игроки испанского клуба — 4:1.

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