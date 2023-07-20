«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
Одержав победу над эквадорским «Индепендьенте дель Валье» в серии послематчевых пенальти, испанский клуб стал первым обладателем нового трофея УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Одержав победу над эквадорским «Индепендьенте дель Валье» в серии послематчевых пенальти, испанский клуб стал первым обладателем нового трофея УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Кубок вызова разыгрывался впервые, трофей был организован совместно Союзом европейских футбольных ассоциаций и Южноамериканской конфедерацией футбола. В матче на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встречались команды, которые стали победителями вторых по силе континентальных турниров Европы и Южной Америки.
«Севилья» в сезоне-2022/23 в восьмой раз стала победителем Лиги Европы. «Индепендьенте дель Валье» в 2022 году стал обладателем Южноамериканского кубка.
Основное время матча закончилось вничью 1:1, хотя большую часть матча в счете вел клуб из Южной Америки. Счет на 10-й минуте открыл Лаутаро Диас из «Индепендьенте». «Севилья» сравняла счет уже по истечении основных 90 минут матча. Гол забил Педро Ортис. В серии пенальти точнее оказались игроки испанского клуба — 4:1.