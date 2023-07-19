Когда закончится гегемония «Зенита»

Кажется, что это подавляющая гегемония и большая редкость, но нет. В первой части материала мы рассказывали о европейских футбольных клубах с активными чемпионскими сериями и о командах, которые выигрывали титулы по пять, шесть, семь и восемь раз подряд. Сегодня мы посмотрим, как «Ювентус» доминировал в чемпионате Италии на протяжении девяти сезонов, кто обладатель самой длинной титульной серии в Европе, и что это значит для «Зенита».

9 титулов:

— «Рейнджерс» (Шотландия): 1989−1997;

— «Динамо Киев» (Украина): 1993−2001;

— «Ювентус» (Италия): 2012−2020;

— «Селтик» (Шотландия): 2012−2020.

В Шотландии сериями из девяти побед успели обменяться «Рейнджерс» и «Селтик». В 90-е «кельты» особо ни на что не претендовали, а «Рейнджерс» был даже по европейским меркам сильным клубом. В 1993 году «рейнджеры» остановились в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов. Клуб не сильно считал деньги, и в конечном счете им это аукнулось в 1998 году, когда покупки последних двух лет не особо сработали. «Рейнджерс» уступил чемпионство «Селтику» с разницей два очка, что привело к приезду в Глазго нашего старого знакомого Дика Адвокаата.

В 00-х годах баланс сил в Шотландии был восстановлен, и чемпионат привлекал к себе внимание, пока 2012 году «Рейнджерс» не пережил банкротство и не отправился в третий дивизион. Шотландский Премьершип моментально превратился в лигу «Селтика» — на пике рыночная стоимость состава в семь раз превышала стоимость состава ближайшего преследователя. Четыре сезона у «Рейнджерс» ушло на возвращение в элиту, еще четыре — на возвращение былых кондиций. В 2021 году «Рейнджерс» оборвал чемпионскую серию «Селтика», привезя «кельтам» отрыв в 25 очков. Столько даже «Селтик» своим соперникам не привозил, пока «Рейнджерс» поднимались со дна.

Киевское «Динамо» было одним из главных флагманов советского футбола, но после распада СССР киевляне не смогли выиграть первый чемпионат Украины, уступив титул в золотом матче симферопольской «Таврии». Чемпионская серия началась в 1993 году, ключевую роль в победах сыграли сначала Йожеф Сабо, а затем и легендарный Валерий Лобановский, которые воспитали целую плеяду футбольных звезд. За месяц до конца чемпионата Украины-2002 Лобановский скончался после инсульта. Оставшись без тренера и живого символа клуба на решающие матчи чемпионата, «Динамо» в очном матче уступило титул «Шахтеру» (0:2), который после пяти вторых мест подряд наконец-то добрался до своих первых золотых медалей. С того момента в украинском футболе настало двоевластие — «Шахтер» выиграл еще 13 титулов, пять из которых были завоеваны подряд.

«Ювентус» пять лет оправлялся от последствий Кальчополи. В сезоне 2010/11 «старая сеньора» заняла седьмое место, что привело к смене руководства и тренера. На тренерском мостике появился малоопытный тренер Антонио Конте, а в центре поля атакой теперь управлял кудесник Андреа Пирло. Свой первый сезон с «Юве» Конте прошел без поражений, но из-за 15 ничьих отрыв от «Милана» был всего четыре очка. Конте отладил в «Ювентусе» монструозную защитную связку Кьеллини — Бонуччи — Бардзальи, которая в итоге была главным чемпионским фактором той команды. Следующие сезоны Конте и его преемник Аллегри преимущественно занимались перестановками в атакующей линии — в чемпионский период через туринский клуб прошли Погба, Тевес, Дибала, Мората, Игуаин, Манджукич и другие. От эффективности атаки в конкретном сезоне во многом и зависело, насколько хорош будет «Ювентус» на внутренней и международной арене.

Крах случился в постковидный период. Туринский клуб грезил о победе в Лиге чемпионов, из-за чего решил нарушить стабильность, которая была при Аллегри. Сначала в клубе оказался Криштиану Роналду, за ним на тренерский мостик пришел Маурицио Сарри. Ставка не сыграла, а ковид заставил «Ювентус» платить по большим счетам, образовавшимся за предыдущие годы. Туринцы прибегали к финансовым махинациям, из-за которых c них теперь снимают очки. В сезоне 2020/21 у руля команды оказался не имевший тренерского опыта Андреа Пирло, который выбил клуб не только из борьбы за титул, но и из борьбы за медали. В общем, в истории «Ювентуса», как и 15 лет назад, снова наступили смутные времена.

10 титулов:

— «Динамо Тбилиси» (Грузия): 1990−1999;

— «Шериф» (Молдавия): 2001−2010;

— «Пюник» (Армения): 2001−2010.

Тбилисское «Динамо» было одним из ведущих клубов в СССР. Клуб выиграл два чемпионства (1964, 1978) и занимает четвертое место по суммарному числу побед. После выхода из Советского союза «динамовцы» уверенно выиграли первые 10 чемпионатов независимой Грузии. К концу 90-х поколение, выросшее в СССР, уехало или закончило карьеру. В 2000 году чемпионская серия прервалась, но клуб остается флагманом грузинского футбола и выигрывал национальный чемпионат еще восемь раз.

В отличие от «Динамо», «Шерифа» и «Пюника» в советские время не существовало. «Шериф» был основан одноименным холдингом, который контролирует почти все бизнес-сферы в Приднестровье, и сейчас является главной рекламой непризнанной республики. В 2001 году клуб выиграл первый чемпионат Молдавии и с тех пор лишь дважды упускал титул. В 2009 году «Шериф» вышел в групповой этап Лиги Европы и с тех пор регулярно мелькает на международной арене, активно пополняя свой бюджет призовыми. Сейчас бюджет у «Шерифа» больше, чем у всех клубов лиги вместе взятых. Кроме того, клуб с самого своего основания активно работает на африканском и латиноамериканском рынках. После отмены лимита в 2020 году «Шерифу» ничего не мешает выпускать состав полностью из легионеров. На этот сезон в заявке клуба 25 легионеров из дальнего зарубежья и три молдованина. В таких условиях позиции «Шерифа» в молдавском футболе в обозримом будущем недосягаемы.

«Пюник» был создан в 1992 году, выиграл три чемпионата Армении и к концу 90-х из-за финансовых проблем прекратил существование. В это же время к власти в армянском футболе пришел Рубен Айрапетян, который спустя три года возродил «Пюник» из пепла. Под его покровительством клуб выиграл 10 титулов подряд, к четырем из которых приложил ногу юный Генрих Мхитарян. После череды скандалов Айрапетян отдал клуб в руки своему сыну, после чего гегемония «Пюника» пала. В 2017 году семья Айрапетянов наконец-то избавилась от клуба, после чего чемпионат Армении стал одним из самых конкурентных в регионе — за последние шесть лет пять разных клубов становились чемпионами.

11 титулов:

— «Динамо Загреб» (Хорватия): 2006−2016.

Загребское «Динамо», пожалуй, самый доминирующий клуб в Европе. В Югославии «Динамо» выигрывало чемпионат всего четыре раза, и уже после распада страны получило возможность реализовывать свои амбиции. В 90-е клуб выиграл пять чемпионских титулов под именем «Кроация». В 2000 году загребцы вернули себе историческое имя, серьезно вложились в академию и с 2005 года начали штамповать титулы один за одним, став главным клубом страны.

У «Динамо» сейчас вполне могло быть 18 титулов подряд, если бы все не испортила «Риека». В сезоне 2016/17 «Динамо» попало в Лиге чемпионов «группу смерти» с «Ювентусом», «Севильей» и «Лионом» и в попытке играть на два фронта клуб неоднократно терял очки в чемпионате. Во второй части чемпионата футболисты «Динамо» так и не смогли нагнать отставание от стабильной и непобедимой дома «Риеки», которая впервые в истории выиграла чемпионский титул. Сломом гегемонии загребского клуба это не стало, и уже в следующем сезоне все в Хорватии вернулось на круги своя.

17 чемпионских титулов за 18 лет — не единственный успех «Динамо». За этот период клуб продал в Европу игроков на 363 млн евро, большую часть из которых составили собственные воспитанники.

13 титулов:

— «Русенборг» (Норвегия): 1992−2004;

— БАТЭ (Беларусь): 2006−2018.

Успехи «Русенборга» на стыке веков во многом связаны с именем «норвежского Фергюсона» Нильса Арне Эггена. Он пришел в клуб в 1987 году, сделав ставку на атакующую игру и молодых футболистов. Это дало свои плоды — клуб начал доминировать в национальном чемпионате, а с 1995 года стал завсегдатаем группового этапа Лиги чемпионов. Это обеспечило клубу стабильное финансирование и монополию на талантливых игроков в национальном чемпионате.

С тех пор «Русенборг» делал упор на выступления в Европе, а на внутренней арене играл «в полноги», чего, впрочем, всегда хватало для достижения результата. «Русенборг» установил рекорд по числу выходов в групповой этап Лиги чемпионов (8), побеждал дома «Милан» (2:1), «Боруссию» (3:0) и «Реал Мадрид» (2:0), а в сезоне 1996/97 дошел до четвертьфинала турнира.

Эгген покинул «Русенборг» в конце 2002 года. Его сменщик Оге Харейде начал разворачивать рисунок игры в сторону защиты. «Русенборг» снова выиграл чемпионат, но впервые за долгое время не смог выйти в групповой раунд ЛЧ. В конце сезона Харейде ушел тренировать сборную Норвегии, а его помощник не сумел успешно завершить начатые реформы. В 2004 году клуб стал чемпионом лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, в следующем сезоне уже боролся за выживание.

БАТЭ появился на свет в 1996 году, когда инициативная группа во главе с Анатолием Капским решила возродить команду, которая в 1970-х представляла Борисовский завод автотракторного электрооборудования. За четыре года клуб из небольшого города рядом с Минском прошел путь с третьей лиги до чемпионского титула и закрепился в элите белорусского футбола, собрав полный медальный набор. В то время за клуб выступал молодой правый защитник Виктор Гончаренко, который завершил карьеру в 2002 году из-за сложного разрыва крестообразных связок.

Чемпионская серия борисовчан началась в 2006 году в год десятилетия клуба под руководством Игоря Криушенко. После второго титула он внезапно перебрался в минское «Динамо» — к главным соперникам БАТЭ. Команду доверили 30-летнему Гончаренко, который впервые вывел клуб в групповой раунд Лиги чемпионов и стал самым молодым главным тренером в истории турнира. За счет призовых клуб смог удвоить свой бюджет и заложить уверенный фундамент для будущих побед.

Гончаренко выиграл с БАТЭ пять чемпионств, а осенью 2013 года ушел на работу в «Кубань» и оставил клуб своему ассистенту Александру Ермаковичу. Ермакович достойно продолжил курс клуба, добавив еще пять чемпионств и один выход в групповой этап ЛЧ. Дела у гегемона начали шататься в 2018 году — Ермакович ушел помогать Гончаренко в ЦСКА, а в БАТЭ началась тренерская чехарда. Осенью на 53-м году жизни от рака умер президент клуба Анатолий Капский, с которым и были связаны все успехи заводской команды. БАТЭ все-таки стал 15-кратным чемпионом Беларуси и добавил на эмблему третью звезду.

После смерти Капского уровень команд в Беларуси выровнялся. Следующий чемпионат выиграло брестское «Динамо», затем трижды первым финишировал солигорский «Шахтер». В начале этого года в Беларуси разгорелся грандиозный скандал с договорными матчами, из-за которого «Шахтер» лишили титула и передали его занявшему третье место БАТЭ.

14 титулов:

— «Сконто» (Латвия): 1992−2004;

— «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар): 2003−2016.

«Сконто» был гегемоном в Латвии с момента своего основания. Рижский клуб был основан в 1991 году и в дебютном сезоне выиграл чемпионат Латвийской ССР. Первый чемпионат независимой Латвии «Сконто» выиграл в золотом матче, но в последующих сезонах клуб финишировал уже с комфортным перевесом. В 1997 году «Сконто» и вовсе привез финишировавшей второй «Даугаве» 27 очков.

Через «Сконто» прошло множество латвийских игроков, которые впоследствии пробилась на Евро-2004 и не позволили сборной Германии выйти в плей-офф. И клубом и сборной в то время заправлял Александр Старков, который летом 2004 года принял предложение московского «Спартака». Это в итоге и стало поворотным моментом в судьбе «Сконто». На «багаже Старкова» клуб удержал золото в 2004 году, но в следующему году команду возглавил нынешний спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт, с которым «Сконто» на четыре года вылетел из чемпионской гонки.

В 2009 году Старков вернулся в «Сконто» и выиграл чемпионат год спустя. В 2010-х у клуба начались финансовые проблемы и проблемы с лицензированием, из-за чего в 2016 году «Сконто» был объявлен банкротом и был расформирован.

«Линкольн Ред Импс» находится в этом списке чисто номинально. Первые 10 титулов клуб выиграл, когда чемпионат еще не был признан УЕФА и имел полупрофессиональный статус. В 2013 году когда сборная Гибралтара провела свой первый официальный матч, семь футболистов основного состава представляли «Линкольн». Год спустя у «Линкольна» прервалась серия из 88 матчей без поражений, которая тянулась с 2009 года. Это многое говорит об уровне местного чемпионата. Тем не менее гегемонию «красных чертей» в 2017 году прервала «Европа», которая и по сей день пытается составлять клубу достойную конкуренцию в лиге.

Что все это значит для «Зенита»?

В условиях финансового превосходства над соперниками и отсутствия еврокубковых соревнований «Зениту» ничего не остается, кроме как добиваться новых свершений на внутренней арене. На прошлой неделе питерцы выиграли Суперкубок России и поставили галочку напротив пункта «стать самым титулованным клубом в России», завоевав рекордный 22-й титул. Следующими могут стоять пункты «пройти чемпионат без поражений», «оформить внутренний требл» или «завоевать десять чемпионств за десять лет», чтобы в очередной раз щелкнуть по носу «Спартак». Пока не все рекорды побиты, не все достижения достигнуты.

Но как показывает история, никакая чемпионская серия не может длиться вечно — она рано или поздно прерывается. Как мы увидели, причины могут быть абсолютно разные: серьезные трудности при игре на два фронта, смена владельца, проблемы с финансами, усиление конкурентов, неверные управленческие или кадровые решения.

Первые три пункта, прямо скажем, нынешнему «Зениту» вряд ли грозят. Но никто не застрахован от ухода главного тренера — архитектора системы, или от отъезда ключевых исполнителей. Да, Семак вряд ли добровольно откажется от работы в «Зените», но нынешние легионеры рано или поздно покинут клуб. И именно от того, как качественно и своевременно будет выполнена работа по их замене, зависят дальнейшие успехи команды. Не все, как Данни, готовы отдать 12 лет своей карьеры России. Халку и Витселю, например, хватило всего четырех лет.

Такие доминирующие клубы как «Зенит» живут итерациями. Давайте вспомним, чемпионская серия началась в 2019 году, когда в клубе было нашествие аргентинцев, а из бразильцев был разве что невзрачный Эрнани. Это была первая итерация, от которой в текущем составе остались лишь Кержаков и Ерохин. Сейчас, спустя пять лет, идет вторая итерация — бразильская. Через несколько лет наступит третья, и какая она будет и как клуб к ней придет, абсолютно не ясно.

Очевидно, что нынешние успехи «Зенита» держатся на обеспечиваемом «Газпромом» финансовом превосходстве над своими соперниками, но не стоит сильно переоценивать этот фактор. Во-первых, «Зенит» бессменно является богатейшим клубом страны с 2007 года и это не помешало ему семь раз упустить чемпионство, а два раза и вовсе остаться без медалей. Во-вторых, преимущество «Зенита» в стоимости состава ощутимое, но не подавляющее. За последние пять лет состав питерцев был в среднем в полтора раза дороже, чем у ближайшего конкурента. Такой же преимущество в стоимости было в последние годы у «Баварии», чемпионская серия которой в минувшем сезоне едва устояла. Эта разница все еще может биться фактором проделываемой тренерской работы. Критической ситуация станет, когда чемпионат России будет больше похожим на Шотландию, Австрию, Хорватию или Болгарию, где лидеры для остальных команд абсолютно недосягаемы.

С другой стороны, все пять своих чемпионств «Зенит» оформил досрочно и его преимущество в итоговой таблице составляло не менее восьми очков, и это очень серьезно. Из всех исследуемых чемпионских серий такой минимальный отрыв был только у «Селтика» (2012−2020). Любопытно будет понаблюдать, смогут ли клубы сократить эту разницу в ближайшие сезоны.

Если бы нужно было сделать прогноз по длительности чемпионской серии «Зенита», то мы бы предположили, что она точно продлится еще два года. Дальше нужно будет смотреть. Вырастит ли уровень сопротивления команд из топ-5? Продолжит ли «Зенит» так же вольготно чувствовать себя в турнирной таблице? Как «Зенит» и другие клубы адаптируются к новой реальности и будет ли расти разрыв между ними? В руководстве питерского клуба точно будут стремиться выжать максимальный результат, но очень сложно будет не оступиться, что сине-бело-голубые в своей истории уже неоднократно делали.

Все ведущие бразильцы у «Зенита» подписаны до 2027 года, но уже сейчас инфополе полнится слухами об уходе Вендела, Малкома и Клаудиньо — наверняка кто-нибудь из них покинет клуб в ближайшие полгода-год. Плюс у «Зенита» до сих пор не решена проблема с первым номером — Кержакову в новом сезоне исполнится уже 37. Именно эти вопросы будут стоять перед клубом в ближайшее время и ошибки при их решении могут пошатнуть гегемонию питерцев.

В 2010-е годы среди лиг первой семерки рейтинга УЕФА именно РПЛ была самой непредсказуемой. Четыре разных чемпиона и восемь разных медалистов, при этом ни одной команде не удавалось стать чемпионом более двух раз подряд. Хочется верить, что скоро наш чемпионат вернется именно к такому уровню конкуренции.