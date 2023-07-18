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18 июля, источник: Sportmail.ru

«Зенит» снова фаворит сезона. Нормально ли это?

Разбираемся, кто доминирует и доминировал в своих чемпионатах также, как питерцы.

Зенит
Бавария
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Источник: РИА "Новости"

21 июля начинается новый сезон Российской премьер-лиги, интрига существует лишь чисто номинально. «Зенит» выиграл пять титулов подряд, и нет серьезных причин полагать, что питерцы не справятся с задачей выиграть очередное чемпионство и в этот раз. По крайней мере букмекеры не ставят это под сомнение и считают, что «Зенита» выиграет предстоящий чемпионат с вероятностью 79%.

За пределами Санкт-Петербурга многие говорят, что гегемония «Зенита» явно затянулась. В Питере на это ехидно отвечают: «Подождите, а вот “Бавария” в Германии…». Но давайте попытаемся проследить, часто ли происходят такие чемпионские серии в других чемпионатах, как и когда они заканчиваются, и вообще, пять чемпионств подряд — это много или мало?

Важно: в статье приводится статистика за последние 40 лет. То есть, в материале учитываются все чемпионские серии с 1983 года.

Начнем с активных чемпионских серий. На данный момент в Европе помимо «Зенита» числятся еще шесть активных чемпионских серий, где команды завоевали пять или более титулов подряд.

Активные чемпионские серии в Европе:

 — «Лудогорец» (Болгария): 12 титулов (2012−2023);

 — «Бавария» (Германия): 11 титулов (2013−2023);

 — «РБ Зальцбург» (Австрия): 10 титулов (2014−2023);

 — «Црвена Звезда» (Сербия): 6 титулов (2018−2023);

 — «Зенит» (Россия): 5 титулов (2019−2023);

 — «Ференцварош» (Венгрия): 5 титулов (2019−2023);

 — «Слован» (Словакия): 5 титулов (2019−2023).

Представителей Словакии и Венгрии раньше редко можно было встретить в еврокубках, но в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону. На фоне ослабления конкурентов во внутреннем чемпионате «Слован» и «Ференцварош» превратилась в движущую силу своих лиг в таблице коэффициентов УЕФА. Побочным эффектом стало доминирование на внутренней арене, но вряд ли это явление будет иметь затяжной характер. Остальные клубы подтягиваются к лидерам, и в минувшем сезоне их отставание было не слишком большим.

Успехи «Црвены Звезды» как и успехи «Зенита» связаны с именем «Газпрома». Российская компания пришла в белградский клуб в 2010 году, когда у «Црвены» за плечами было лишь одно чемпионство в чемпионате независимой Сербии. В 2014 году клуб выиграл первое чемпионство с логотипом «Газпрома» на груди, а спустя четыре года на фоне ослабления «Партизана» сумел полностью подчинить себе сербский чемпионат.

Доминирование «Зальцбурга» в Австрии полностью построено на поддержке компании Red Bull. В 2005 году австрийский бренд энергетических напитков начал свою спортивную экспансию в футбол, купив аутсайдера местного чемпионата. «Зальцбург» с ходу ворвался в элиту и начал чередовать золотые медали австрийской Бундеслиги с серебряными. Чемпионская серия началась в 2014 году, когда в клубе начали готовить игроков для «Лейпцига», вышедшего во вторую немецкую Бундеслигу. В «Зальцбурге» все чаще начали появляться молодые таланты уровня топ-лиг, что спровоцировало еще больший разрыв с остальными австрийскими клубами. В разное время за «быков» играли Садио Мане, Наби Кейта, Эрлинг Холанд, Доминик Собослаи, а рыночная стоимость их состава последние годы превышает суммарную стоимость остальных 11 клубов австрийской Бундеслиги. Пока доминированию «Зальцбурга» в Австрии не видно ни конца ни края.

К гегемонии «Баварии» в Германии уже все давно привыкли и вообще, кажется, что так было всегда. Не всегда — до «Баварии» ни одному немецкому клубу не удавалось стать чемпионом даже четыре раза подряд. Успехи мюнхенского клуба стали следствием реформ в немецком футболе в 00-х. Страна начала производить много талантливых футболистов, которые теми или иными путями попадали в «Баварию». Финансовые возможности позволяли клубу воспитывать своих игроков (Лам, Мюллер, Кроос), «пылесосить» таланты из других немецких клубов (Нойер, Киммих, Горецка) и покупать звездных игроков (Роббен, Рибери, Левандовски). В последнем сезоне «Бавария» была близка к потере чемпионской «салатницы» как никогда раньше — титул уже был в руках у «Боруссии», но Дортмунд дрогнул в последнем матче сезона, потеряв очки с «Майнцем». «Бавария» выиграла свой 33-й титул лишь за счет лучшей разницы мячей и уже вряд ли будет привозить своим соперникам в таблице двузначные отрывы, как раньше.

Чемпионские трофеи "Баварии" | Источник: AP 2023

Наиболее любопытная серия побед у «Лудогорца». До 2010 года клуб из 30-тысячного города Разград болтался между второй и третьей лигой, пока его не приобрел болгарский миллиардер Кирил Домусчиев, сделавший свое состояние на фармацевтике. Домусчиев провозгласил курс на попадание в элиту местного футбола, после чего «Лудогорец» уверенно выиграл вторую лигу и в дебютном сезоне стал чемпионом Болгарии. С тех пор клуб из Разграда неизменно выигрывал национальный чемпионат, но треть своих чемпионств (4 из 12), включая последнее, «Лудогорец» добыл с преимуществом лишь в одно очко. Тем не менее, «Лудогорец» имеет в своем активе самую длинную активную чемпионскую серию на внутренней арене в Европе.

Всего же за последние 40 лет серии из пяти и более чемпионских титулов можно встретить в 35 европейских чемпионатах, в некоторых из них — ни один раз.

5 титулов:

 — «Реал Мадрид» (Испания): 1986−1990;

 — «Спарта Прага» (Чехословакия): 1987−1991;

 — «Арканес» (Исландия): 1992−1996;

 — «Порту» (Португалия): 1995−1999;

 — «Женнес Эш» (Люксембург): 1995−1999;

 — «Спарта Прага» (Чехия): 1997−2001;

 — «Дюделанж» (Люксембург): 2005−2009.

Как показывает история, чемпионская серия из пяти титулов не является каким-то сверхдостижением. В свое время они случались в таких конкурентных чемпионатах, как Испания и Португалия. В начале 80-х мадридский «Реал» переживал не лучшие времена. В клубе сменился президент — новым главой «сливочных» стал Рамон Мендоса, который вернул команде лидирующие позиции, сделав ставку на собственных воспитанников и покупку у «Атлетико» мексиканского голеадора Уго Санчеса, которую в Испании окрестили «кражей десятилетия». Так в королевском клубе настала эпоха дуэта Санчес — Бутрагеньо, которая принесла «Реалу» пять чемпионских титулов.

Болельщики мадридского "Реала" | Источник: AP 2023

В Португалии и вовсе любопытная ситуация — 87 из 89 чемпионских титулов разыграли между собой «Бенфика», «Порту» и «Спортинг». Конкуренция среди команд «большой тройки» ослабла в 90-х, когда «Порту» стал самым богатым клубом страны и выиграл восемь титулов, закрепив за собой статус европейского топ-клуба. В 2000 году чемпионскую серию «Порту» прервал «Спортинг», тем самым вернув уровень конкуренции в чемпионате на былой уровень.

6 титулов:

 — «Стяуа» (Румыния): 1993−1998;

 — «Спартак Москва» (Россия): 1996−2001;

 — «Каунас» (Литва): 1999−2004;

 — «Партизан» (Сербия): 2008−2013;

 — ХИК (Финляндия): 2009−2014;

 — «Скендербеу» (Албания): 2011−2016;

 — «Астана» (Казахстан): 2014−2019;

 — «Санта-Коломна» (Андорра): 2014−2019.

В 1989 году великого Константина Бескова на посту главного тренера «Спартака» сменил не имевший опыта работы на высоком уровне Олег Романцев. Для многих стало неожиданностью, что 35-летний специалист с первой попытки смог выиграть чемпионат СССР. Спустя два года тренерский стиль Романцева позволил «красно-белым» дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Затем последовал распад Советского Союза, в хаосе которого «Спартак» сориентировался лучше всех, собрав все сливки с постсоветского пространства.

«Спартак» с ходу стал флагманом отечественного футбола, уверенно выиграв первые три чемпионата России. В 1995 году произошел сбой — Романцев параллельно работал в сборной России, катком прошелся по групповому этапу Лиги чемпионов, добыв шесть побед в шести матчах, но ослабил хватку в национальном чемпионате, уступив титул выскочкам из Владикавказа. В 1996 году Романцев оставил «Спартак» своему ассистенту Георгию Ярцеву, который добыл титул в золотом матче с «Аланией». На следующий год Романцев вернулся в клуб, добыл еще пять чемпионских титулов, но не с таким внушительным запасом, как раньше.

"Спартак" - чемпион 1996 года | Источник: РИА "Новости"

В 2002 году обладателем контрольного пакета акций «Спартака» и его президентом стал Андрей Червиченко, что ввергло московский клуб в глубокий кризис. «Спартак» провалил еврокубковую компанию и уступил титул «Локомотиву», а следующий сезон и вовсе закончил на 10-м месте. Из-за конфликта с Червиченко Романцев ушел из клуба, а вместе с ним ушла вся спартаковская магия. Следующий титул «Спартаку» пришлось ждать долгих 16 лет.

7 титулов:

 — «Олимпиакос» (Греция): 1997−2003;

 — «Марибор» (Словения): 1997−2003;

 — «Лион» (Франция): 2002−2008;

 — «Олимпиакос» (Греция): 2011−2017;

 — АПОЭЛ (Кипр): 2013−2019;

 — «Карабах» (Азербайджан): 2014−2020.

Среди команд с семью чемпионскими титулами подряд наиболее выделяется «Лион» — клуб не был чемпионом ни до, ни после чемпионской серии. В 90-х клуб зафиксировался в Лиге 1 в качестве уверенного середняка и был готов сделать шаг вперед. В 1999 году президент клуба Жан-Мишель Ола привлек киностудию Pathe, которая стала вторым акционером и вложила в «Лион» 20 млн долларов. В то время трансферный рынок был раздут до невероятных ценников — Зидан переходил в «Реал» за 77,5 млн евро. «Лион» не видел смысла тягаться с итальянскими и испанскими толстосумами и пошел другим путем.

«Лион» зашел на бразильский рынок, откуда начал доставать теневые таланты с жестким характером и способностью быстро адаптироваться. Так в клуб пришли Жуниньо, Эдмилсон, Касапа, Крис, Фред и другие бразильцы, которые составляли фундамент чемпионской команды. В то время Лиге 1 не было как такового флагмана, и это место занял «Лион». Первые три титула были взяты в борьбе, затем «Лион» начал привозить соперникам 15-очковые отрывы.

Жуниньо и Флоран Малуда | Источник: AP 2023

В чемпионский период «Лион» никогда не отказывался от возможности продать своего лидера за хорошую сумму и заменить его игроком более дешевым и менее статусным. До поры до времени эта тактика работала без сбоев, но в 2008 году клуб не продал большую часть своих лидеров и не сумел успешно реинвестировать вырученные средства. «Лион» пустился в перестройку, а когда из нее вышел, в Лиге 1 появились сила и деньги, с которыми стало невозможно конкурировать. Увы, но даже с катарскими деньгами «ПСЖ» не смог приблизиться к чемпионской серии «Лиона» и взял лишь четыре титула подряд.

8 титулов:

 — «Базель» (Швейцария): 2010−2017;

 — «Нью-Сейнтс» (Уэльс): 2012−2019.

«Базель» доминировал в Швейцарии с начала 00-х. Клуб вложил очень много средств в собственную академию и скаутскую систему, благодаря чему «Базель» открыл футбольному миру таких игроков как Мохаммед Салах, Иван Ракитич и Гранит Джака. Параллельно с этим добивался неплохих результатов в Европе и даже доходил до полуфинала Лиги Европы в 2013 году. Все изменилось в 2017 году, когда президент клуба Бернард Хойслер продал клуб своему тезке Бернарду Бургенеру. Бургенер хоть и был фанатом «Базеля», но был слишком далеким от футбола человеком. Его неудачные и несвоевременные решения привели к тому, что «Базель» уступил своей доминирующее положение клубу «Янг Бойз» и за пять сезонов плавно опустился в середину таблицы. Прошлый сезон «Базель» закончил на пятом месте (из 10), что стало худшим результатом клуба за последние 24 года.

Что касается «Нью-Сейнтса», то он представляет один из слабейших чемпионатов Европы. Клуб является единственным валлийским клубом, который базируется в Англии в приграничном городке Озуэстри. В 2003 году «Нью-Сейнтс» объединился c местным клубом «Озуэстри Таун», после чего в истории клуба наступила золотая эра. С момента объединения «Нью-Сейнтс» выигрывал чемпионат Уэльса 14 раз и регулярно завоевывает право играть в еврокубках, где раз за разом с неприличным счетом вылетает в квалификации от команд выше уровнем.

Как «Ювентус» доминировал в Италии и кому принадлежит рекорд по продолжительности чемпионской серии в Европе читайте во второй части текста.

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