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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»

Финалист последнего розыгрыша Лиги конференций «Фиорентина» получила право участия в турнире в новом сезоне после того, как УЕФА принял решение исключить «Ювентус» из еврокубков.

Ювентус
ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

«Фиорентина» примет участие в Лиге конференций сезона-2023/2024. Данную информацию клуб разместил на своей странице в соцсетях.

«Фиалки» заменили в списке участников «Ювентус», который ранее был снят с еврокубков по решению УЕФА.

Отстранение от еврокубков «Ювентуса» стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

В минувшем сезоне Серии А «Ювентус» даже с учетом снятых 10 очков завоевал право участия в еврокубках. Однако был лишен его после решения, принятого УЕФА. Таким образом «Фиорентина», занявшая в турнирной таблице место следом за туринским клубом, получила возможность сыграть в успешном для себя турнире.

В июне 2023 года в финале Лиге конференций «Фиорентина» в напряженной борьбе уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2. Победный мяч английского клуба был забит на 90-й минуте.

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