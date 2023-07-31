«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»

«Фиорентина» примет участие в Лиге конференций сезона-2023/2024. Данную информацию клуб разместил на своей странице в соцсетях.

«Фиалки» заменили в списке участников «Ювентус», который ранее был снят с еврокубков по решению УЕФА.

Отстранение от еврокубков «Ювентуса» стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

В минувшем сезоне Серии А «Ювентус» даже с учетом снятых 10 очков завоевал право участия в еврокубках. Однако был лишен его после решения, принятого УЕФА. Таким образом «Фиорентина», занявшая в турнирной таблице место следом за туринским клубом, получила возможность сыграть в успешном для себя турнире.