Российские игроки «Тобола» не получили визу в Чехию на матч плей-офф Лиги Конференций

Источник: Соцсети

Четыре игрока казахстанского клуба могут пропустить ответную выездную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень». Россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не получили разрешение на въезд в страну.

«К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Но, несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Как вы знаете, после 31 августа у нас будет перерыв большой до 15 сентября. Ради этой игры против “Виктории Пльзень” мы готовы поменять режим.

Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну. Если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет«, — заявил в социальных сетях совладелец “Тобола” Алимжан Калдияров.

Матч «Виктория» — «Тобол» состоится 31 августа. Первая игра в Костанае завершилась поражением костанайцев — 1:2.

«Тобол» проводит самый успешный еврокубковый сезон в своей истории. В предыдущих раундах клуб из Костаная прошел финскую «Хонку», североирландский «Дерри Сити» и полуфиналиста последнего розыгрыша Лиги Конференций — «Базель».

Ранее российскому полузащитнику греческого ПАОКа Магомеду Оздоеву отказали в выдаче британской визы, из-за чего футболист пропустил матч с клубом «Хартс».