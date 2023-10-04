Рамос остался недоволен судейством после матча с ПСВ

«Я один из тех людей, которые говорят, что VAR существует, чтобы помогать. Посмотрев повтор 50 раз, вы можете увидеть любое нарушение. Я вообще не понимаю эту ситуацию. Я даже не трогал его, а он падает. Я даже убираю ногу, чтобы было ясно, что контакта нет. Но рефери говорит мне: “Все ясно”, а ты в этих моментах выглядишь как дурак. Судья не должен быть главным героем матча, особенно сейчас, когда у нас есть VAR.