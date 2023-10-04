Рамос остался недоволен судейством после матча с ПСВ
Игрок «Севильи» Серхио Рамос раскритиковал работу главного арбитра матча группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ Даниэле Орсато.
Игрок «Севильи» Серхио Рамос раскритиковал работу главного арбитра матча группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ Даниэле Орсато.
Он заявил, что судьи должны уделять больше внимания просмотру видеоповторов.
«Я один из тех людей, которые говорят, что VAR существует, чтобы помогать. Посмотрев повтор 50 раз, вы можете увидеть любое нарушение. Я вообще не понимаю эту ситуацию. Я даже не трогал его, а он падает. Я даже убираю ногу, чтобы было ясно, что контакта нет. Но рефери говорит мне: “Все ясно”, а ты в этих моментах выглядишь как дурак. Судья не должен быть главным героем матча, особенно сейчас, когда у нас есть VAR.
Мне кажется, что уважение ко всем командам со стороны судей не одинаково, и мне придется страдать от этого — так же, как и всем болельщикам «Севильи», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал COPE.
«Севилья» сыграла вничью в Эйндховене со счетом 2:2. После двух матчей испанский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы B, команда набрала два очка.