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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави провел 100-й матч во главе «Барселоны»

«Барселона» на выезде одержала победу над «Порту» (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Порту
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Источник: Reuters

Единственный мяч на исходе добавленного к первому тайму времени забил нападающий Ферран Торрес.

Это был 100-й матч во главе «Барселоны» для главного тренера Хави, который возглавляет команду с ноября 2021 года. 43-летний испанец стал 11-м тренером в истории клуба, достигшим этой отметки.

Под руководством Хави каталонцы одержали 64 победы при 17 ничьих и 19 поражениях, набирает в среднем 2,09 очка по игру. По этому показателю Хави занимает четвертое место среди специалистов, которые провели во главе каталонцев не менее 100 матчей. Он уступает лишь Эрнесто Вальверде (2017−2020, 2,23), Пепу Гвардиоле (2008−2012, 2,36) и Луису Энрике (2014−2017, 2,41).

После двух туров «Барселона» имеет в своем активе шесть набранных очков и сохраняет лидерство в группе H. За ней следуют «Порту» (3), «Шахтер» (3) и «Антверпен» (0).

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0:1
Первый тайм: 0:1
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