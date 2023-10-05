Хави провел 100-й матч во главе «Барселоны»

Единственный мяч на исходе добавленного к первому тайму времени забил нападающий Ферран Торрес.

Это был 100-й матч во главе «Барселоны» для главного тренера Хави, который возглавляет команду с ноября 2021 года. 43-летний испанец стал 11-м тренером в истории клуба, достигшим этой отметки.

Под руководством Хави каталонцы одержали 64 победы при 17 ничьих и 19 поражениях, набирает в среднем 2,09 очка по игру. По этому показателю Хави занимает четвертое место среди специалистов, которые провели во главе каталонцев не менее 100 матчей. Он уступает лишь Эрнесто Вальверде (2017−2020, 2,23), Пепу Гвардиоле (2008−2012, 2,36) и Луису Энрике (2014−2017, 2,41).