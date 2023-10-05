«Ньюкасл» устроил грандиозное шоу с дронами перед матчем с «ПСЖ»: видео
«Ньюкасл» провел необычное шоу перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (4:1).
Ньюкасл Юнайтед
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«Ньюкасл» провел необычное шоу перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (4:1).
Английский клуб впервые за 20 лет провел домашний матч в Лиге чемпионов. В честь этого события титульный спонсор «сорок» устроил шоу дронов над стадионом «Сент-Джеймс Парк». Дроны выстраивались в ночном небе в различные фигуры, среди которых были эмблема клуба, футболки с фамилиями отдельных игроков и надпись We Are Back (англ. — мы вернулись).
Матч имел особое значение для саудовских владельцев «Ньюкасла», так как клуб-соперник из Франции принадлежит катарцам. У Саудовской Аравии и Катара на протяжении последних десятилетий складывались непростые дипломатические отношения.
Матч закончился разгромной победой «Ньюкасла». Забитыми мячами отличились Мигель Альмирон (17'), Дэн Берн (39'), Шон Лонгстафф (50') и Фабиан Шер (90+1'). Для «сорок» это первая победа в Лиге чемпионов с 2003 года.
Благодаря этой победе «Ньюкасл» стал лидером группы F с четырьмя набранными очками. За ним следуют «ПСЖ» (3), «Милан» (2) и дортмундская «Боруссия» (1).