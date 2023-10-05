«Ньюкасл» устроил грандиозное шоу с дронами перед матчем с «ПСЖ»: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1278e06cd8240386&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239477" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Английский клуб впервые за 20 лет провел домашний матч в Лиге чемпионов. В честь этого события титульный спонсор «сорок» устроил шоу дронов над стадионом «Сент-Джеймс Парк». Дроны выстраивались в ночном небе в различные фигуры, среди которых были эмблема клуба, футболки с фамилиями отдельных игроков и надпись We Are Back (англ. — мы вернулись).

Матч имел особое значение для саудовских владельцев «Ньюкасла», так как клуб-соперник из Франции принадлежит катарцам. У Саудовской Аравии и Катара на протяжении последних десятилетий складывались непростые дипломатические отношения.

Матч закончился разгромной победой «Ньюкасла». Забитыми мячами отличились Мигель Альмирон (17'), Дэн Берн (39'), Шон Лонгстафф (50') и Фабиан Шер (90+1'). Для «сорок» это первая победа в Лиге чемпионов с 2003 года.