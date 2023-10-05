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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока второй недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока по итогам второй игровой недели в Лиге чемпионов.

Реал
Манчестер Юнайтед
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В число номинантов вошли полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, вингер «Браги» Брума, нападающий «Атлетико» Альваро Мората и нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн.

Беллингем отметился голом и результативной передачей в матче с «Наполи» (3:2). Аналогичным достижением отметился Брума в матче с берлинским «Унионом» (3:2). Мората и Хейлунн отметились дублями в матчах с «Фейеноордом» (3:2) и «Галатасараем» (2:3) соответственно.

Примечательно, что Беллингем второй раз в этом сезоне претендует на приз лучшему игроку недели. На первой неделе награда досталась нападающему «Порту» Галено.

Беллингем и Брума также попали в число претендентов на приз за лучший гол этой недели. Вместе с ними в число номинатов вошли защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер и нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Лучший игрок и лучший гол недели будут определены путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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