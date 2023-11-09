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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Тен Хаг прокомментировал поражение «Ман Юнайтед» от «Копенгагена»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал гостевое поражение от «Копенгагена» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов (3:4). Об этом сообщает BBC.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Манкунианцы к 28-й минуте матча вели в счете 2:0, но в итоге уступили в этой встрече. Одним из ключевых эпизодов матча стало удаление нападающего «Юнайтед» Маркуса Рэшфорда на 42-й минуте за грубую игру.

«Думаю, в начале матча мы играли очень хорошо до красной карточки. Красная карточка все изменила. Игра стала совсем другой. Случились эти два гола, которые нельзя было засчитывать. Не только сегодня. Нам пришлось иметь дело со многими решениями судей против нас в других играх. Но сезон длинный. В какой-то момент удача повернется в нашу сторону.

Красная карточка — это жестокое решение арбитра. Проверка закончилась, затем он подошел к экрану. Думаю, судья не был уверен в своем решении. После перерыва игра стала лучше, но два гола в наши ворота не должны были засчитывать. Первый — офсайд, перед Онаной находится игрок. Я увидел много позитива, но в конце мы потеряли концентрацию. Тяжело играть так долго с 10 игроками на поле.

Мы провели лучшие 20 минут в меньшинстве, которые я видел. И на протяжении еще 10 минут контролировали игру. Это очень разочаровывает. Мы так упорно боролись, так хорошо играли. Тем не менее, мы сегодня без очков», — сказал тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.

После поражения от «Копенгагена» «Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место в своей группе, имея в активе лишь три очка. В следующем туре манкунианцы на выезде сыграют с «Галатасараем», на счету которого четыре балла. Матч состоится 29 ноября.

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Копенгаген
4:3
Первый тайм: 2:2
Манчестер Юнайтед
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