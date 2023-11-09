Тен Хаг прокомментировал поражение «Ман Юнайтед» от «Копенгагена»

«Думаю, в начале матча мы играли очень хорошо до красной карточки. Красная карточка все изменила. Игра стала совсем другой. Случились эти два гола, которые нельзя было засчитывать. Не только сегодня. Нам пришлось иметь дело со многими решениями судей против нас в других играх. Но сезон длинный. В какой-то момент удача повернется в нашу сторону.



Красная карточка — это жестокое решение арбитра. Проверка закончилась, затем он подошел к экрану. Думаю, судья не был уверен в своем решении. После перерыва игра стала лучше, но два гола в наши ворота не должны были засчитывать. Первый — офсайд, перед Онаной находится игрок. Я увидел много позитива, но в конце мы потеряли концентрацию. Тяжело играть так долго с 10 игроками на поле.



Мы провели лучшие 20 минут в меньшинстве, которые я видел. И на протяжении еще 10 минут контролировали игру. Это очень разочаровывает. Мы так упорно боролись, так хорошо играли. Тем не менее, мы сегодня без очков», — сказал тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.