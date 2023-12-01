«Астон Вилла», «Айнтрахт» и «Фиорентина» вышли в плей-офф Лиги конференций

Первые места в своих группах и прямой выход в плей-офф гарантировали себе ПАОК (Греция) и «Виктория Пльзень» (Чехия).

Также места в весенней части турнира обеспечили себе «Серветт» (Швейцария), «Айнтрахт» (Германия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Астон Вилла» (Англия), «Слован» (Словакия), «Брюгге» (Бельгия), «Лилль» (Франция), «Гент» (Бельгия), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Фиорентина» (Италия). С какого раунда они начнут выступления в плей-офф станет известно позднее.

Команды, занявшие первое место в группе, начнут плей-офф с ⅛ финала и минуют первую стадию игр на вылет. Клубы, финишировавшие вторыми, стартуют с 1/16 финала. К ним присоединятся еще восемь команд, которые займут третье место в своих группах в Лиге Европы.