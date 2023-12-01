Вратарь получил открытый перелом ноги на ровном месте в матче ЛК

На 65-й минуте встречи Нарди выбивал мяч от ворот, запнулся ногой о газон и упал с криками от боли. 29-летнего француза унесли с поля на носилках и отправили в больницу. Выяснилось, что без контакта с соперником футболист получил открытый перелом голеностопа.

«Открытый перелом ноги. Все понимают, что-то, что произошло сегодня, просто ужасно. Перелом ноги без контакта, без удара. И вот это происходит с суперпрофессионалом, который живет ради футбола и работает над своим телом. Мысли всей команды, всего персонала сейчас с Полем. Я пытался что-то сказать ему, но он был так расстроен. Я и сам переживал всякое, но такого не было никогда», — приводит слова главного тренера «Гента» Хейна Ванхазебрука Nieuwsblad.