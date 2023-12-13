Тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил вылет из Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги заключительного матча группового тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги заключительного матча группового тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
— Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не сегодня, это очевидно. У нас было несколько хороших матчей, хотя это и недостаточно хорошо. Сегодня, думаю, мы сыграли очень хорошо и не заслужили поражения, но проиграли матч.
С точки зрения организации игры в обороне мы действовали очень хорошо и очень здорово работали в прессинге. Мы играли против сильного соперника. Даже если «Бавария» выключается из игры, она обладает индивидуальным классом, чтобы создать один момент. К сожалению, так и случилось.
Игроки отдали все силы, и вы видели их дух. Нужно отдать должное команде, сделать им комплимент за то, как они работали вместе против такого сильного соперника, как «Бавария», — сказал тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе, набрав всего четыре очка, что является худшим результатом клуба в истории турнира.