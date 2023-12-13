«Копенгаген» впервые за 13 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Путевки в ⅛ финала завоевали «ПСВ», «Копенгаген» и «Наполи». ПСВ дома смог отобрать очки у «Арсенала» (1:1), «Копенгаген» обыграл «Галатасарай» (1:0), а «Наполи» одержал победу над «Брагой» (2:0). Все три команды вышли в плей-офф со вторых мест в своих группах.

«ПСВ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/16. Тогда нидерландский клуб в ⅛ финала в упорной борьбе уступил будущему финалисту турнира мадридскому «Атлетико» (0:0, 0:0 пен. 7:8).

«Наполи» второй год подряд выходит в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлогоднем розыгрыше они дошли до четвертьфинала, где по сумме двух матчей пропустили дальше «Милан» (0:1, 1:1).

«Копенгаген» вышел в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. Первый выход в лигочемпионскую евровесну состоялся в сезоне-2010/11. Тогда датский клуб занял второе место в группе с «Барселоной», «Рубином» и «Панатинаикосом». В ⅛ финала «Копенгаген» по сумме двух матчей уступил лондонскому «Челси» (0:2, 0:0).

Ранее места в плей-офф Лиги чемпионов обеспечили «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Лацио», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг». В заключительный день группового этапа две оставшиеся путевки в плей-офф разыграют «Атлетико», «Лацио» и дортмундская «Боруссия».