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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия по итогам года заняла 29-е место в рейтинге УЕФА

УЕФА в последний раз в 2023 году обновил рейтинги ассоциаций и клубов. Чемпионат России расположился на 29-м месте в таблице коэффициентов, сообщается на сайте организации.

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Источник: AP 2023

В активе России 18,632 балла. Первое место в рейтинге коэффициентов, за последние пять лет занимает Англия (100,553 балла), второе место у Испании (86,114), замыкает тройку лидеров Италия (83,284), на четвертом месте располагается Германия (80,909), а на пятом Франция (62,164).

При подсчете клубного рейтинга ассоциации учитываются результаты всех клубов страны. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон. Для подсчета очков в таблицах коэффициентов УЕФА в сезоне-2023/24 России присвоили наименьшую сумму очков за сезон из заработанных за последние пять лет — 4,333 балла.

Источник: UEFA.com

Таким образом, чемпионат России располагается в рейтинге клубных коэффициентов ниже Словакии и Азербайджана. По итогам сезона-2022/23 Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА (26,215 балла). После сезона-2021/22 Россия занимала 10-е место (34,482).

В женской таблице коэффициентов Россия заняла 31-е место.

В рейтинге клубов за последние пять лет лидирует «Манчестер Сити». В топ-5 также вошли «Бавария», «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль». Лучшая позиция в рейтинге среди российских клубов у «Зенита» — 78-я.

104-е место в рейтинге УЕФА досталось московскому «Локомотиву». Железнодорожники — вторые среди российских клубов. 107-е место у «Спартака», 109-е — у «Краснодара». Столичный ЦСКА расположился на 206-й строчке.

Российские клубы не могут участвовать в еврокубковых соревнованиях сезона-2023/24 из-за ситуации на Украине. Поэтому Россия не имеет возможности получить больше баллов в рейтинге УЕФА.

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