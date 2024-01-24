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13:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Чеферин: «Манчестер Сити» нарушил правила финансового фейр-плей

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что уверен в том, что «Манчестер Сити» виновен в нарушении правил финансового фейр-плей.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В 2020 году УЕФА на два года исключил «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение ФФП. Однако английский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд, который удовлетворил апелляцию английского клуба — еврокубковая дисквалификация была отменена.

«Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы. Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда — наоборот», — приводит слова Чеферина британское издание The Telegraph.

В 2023 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы в финале обыграла «Интер» со счетом 1:0.

В сезоне-2023/24 «Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Дании 13 февраля.

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