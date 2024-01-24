Чеферин: «Манчестер Сити» нарушил правила финансового фейр-плей

В 2020 году УЕФА на два года исключил «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение ФФП. Однако английский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд, который удовлетворил апелляцию английского клуба — еврокубковая дисквалификация была отменена.

«Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы. Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда — наоборот», — приводит слова Чеферина британское издание The Telegraph.

В 2023 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы в финале обыграла «Интер» со счетом 1:0.