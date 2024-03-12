Названа сумма призовых игрокам «Наполи» за выход в ¼ финала ЛЧ
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообещал выплатить футболистам €10 млн в случае выхода команды в ¼ финала Лиги чемпионов.
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообещал выплатить футболистам €10 млн в случае выхода команды в ¼ финала Лиги чемпионов.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если «Наполи» выйдет в ¼ финала ЛЧ это практически гарантирует участие команды в клубном чемпионате мира-2025. За квалификацию «Наполи» получит около €50 млн плюс призовые.
Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США, турнир проведут в обновленном формате, в нем примут участие 32 команды.
Сегодня, 12 марта, «Наполи» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Барселоной». Первая встреча между командами закончилась ничьей — 1:1.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави назвал игру с «Наполи» самым важным матчем в сезоне.