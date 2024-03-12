Названа сумма призовых игрокам «Наполи» за выход в ¼ финала ЛЧ

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если «Наполи» выйдет в ¼ финала ЛЧ это практически гарантирует участие команды в клубном чемпионате мира-2025. За квалификацию «Наполи» получит около €50 млн плюс призовые.

Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США, турнир проведут в обновленном формате, в нем примут участие 32 команды.

Сегодня, 12 марта, «Наполи» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Барселоной». Первая встреча между командами закончилась ничьей — 1:1.