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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Названа сумма призовых игрокам «Наполи» за выход в ¼ финала ЛЧ

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообещал выплатить футболистам €10 млн в случае выхода команды в ¼ финала Лиги чемпионов.

НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если «Наполи» выйдет в ¼ финала ЛЧ это практически гарантирует участие команды в клубном чемпионате мира-2025. За квалификацию «Наполи» получит около €50 млн плюс призовые.

Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США, турнир проведут в обновленном формате, в нем примут участие 32 команды.

Сегодня, 12 марта, «Наполи» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Барселоной». Первая встреча между командами закончилась ничьей — 1:1.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави назвал игру с «Наполи» самым важным матчем в сезоне.

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