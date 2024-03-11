Хави: Ответный матч с «Наполи» станет самой важной игрой сезона

«Матч с “Наполи” — самая важная игра сезона. Мы мотивированы, это возможность вернуться в четвертьфинал, вот как мы к этому относимся. У “Наполи” та же основа, что и в прошлом году, и они являются чемпионами скудетто. С новым тренером они стали лучше. Я ожидаю смелую игру, это будет зрелищный матч. Мы можем конкурировать с ними. В Лиге чемпионов ключевое значение имеют детали, конкуренция и контроль над эмоциями», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.