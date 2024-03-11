Хави: Ответный матч с «Наполи» станет самой важной игрой сезона
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем ответном матче ⅛ финала ЛЧ с «Наполи», назвав эту игру самой важной в сезоне.
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем ответном матче ⅛ финала ЛЧ с «Наполи», назвав эту игру самой важной в сезоне.
Матч ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет завтра, 12 марта, в Барселоне. Первая встреча закончилась для команд ничьей — 1:1.
«Матч с “Наполи” — самая важная игра сезона. Мы мотивированы, это возможность вернуться в четвертьфинал, вот как мы к этому относимся. У “Наполи” та же основа, что и в прошлом году, и они являются чемпионами скудетто. С новым тренером они стали лучше. Я ожидаю смелую игру, это будет зрелищный матч. Мы можем конкурировать с ними. В Лиге чемпионов ключевое значение имеют детали, конкуренция и контроль над эмоциями», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством в Лиге чемпионов сине-гранатовые одержали шесть побед, три матча сыграли вничью и потерпели шесть поражений, а также выиграли две встречи, четыре раза сыграли вничью и проиграли два матча в Лиге Европы.
28 января Хави объявил, что независимо от результатов покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.