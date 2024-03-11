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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави: Ответный матч с «Наполи» станет самой важной игрой сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем ответном матче ⅛ финала ЛЧ с «Наполи», назвав эту игру самой важной в сезоне.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Матч ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет завтра, 12 марта, в Барселоне. Первая встреча закончилась для команд ничьей — 1:1.

«Матч с “Наполи” — самая важная игра сезона. Мы мотивированы, это возможность вернуться в четвертьфинал, вот как мы к этому относимся. У “Наполи” та же основа, что и в прошлом году, и они являются чемпионами скудетто. С новым тренером они стали лучше. Я ожидаю смелую игру, это будет зрелищный матч. Мы можем конкурировать с ними. В Лиге чемпионов ключевое значение имеют детали, конкуренция и контроль над эмоциями», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством в Лиге чемпионов сине-гранатовые одержали шесть побед, три матча сыграли вничью и потерпели шесть поражений, а также выиграли две встречи, четыре раза сыграли вничью и проиграли два матча в Лиге Европы.

28 января Хави объявил, что независимо от результатов покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 12.03.2024, 23:00

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