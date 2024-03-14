«Атлетико» первым в истории ЛЧ выиграл три серии пенальти

Команда Диего Симеоне стала первой в истории ЛЧ, выигравшей три серии пенальти. Словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак принял участие во всех сериях.

«Атлетико» обыграл по пенальти «Байер» в сезоне-2014/15 и ПСВ в сезоне-2015/16. В том же 2016 году «матрасники» уступили мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов в серии 11-метровых ударов.

«Атлетико» после минимального поражения в Милане (0:1) сумел добиться волевой победы над «Интером» со счетом 2:1. На 33-й минуте защитник гостей Федерико Димарко забил гол в ворота хозяев, однако уже через две минуты Антуан Гризманн восстановил равенство. На 87-й минуте второй мяч «матрасников» забил Мемфис Депай, благодаря чему «Атлетико» перевел игру в дополнительное время.

Исход противостояния решился в серии пенальти, где лучше себя проявили игроки «Атлетико». Вратарь хозяев Ян Облак отразил удары Алексиса Санчеса и Дэви Классена, а в решающий момент серии капитан «Интера» Лаутаро Мартинес отправил мяч выше ворот.

Помимо «Атлетико» в ¼ финала Лиги чемпионов вышли «Арсенал», «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.