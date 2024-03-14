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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
08:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Боруссия» и «Атлетико» вышли в ¼ финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико» завоевали две последние путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Боруссия Д
Атлетико
Интер
ПСВЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Боруссия» дома обыграла ПСВ (2:0). Хозяева открыли счет уже на третьей минуте благодаря точному удару Джейдона Санчо. Второй мяч дортмундцы забили в добавленное ко второму тайму время — защитник ПСВ Ройс Бабади поскользнулся и упал на газон, открыв тем самым путь к воротам Марко Ройсу, который реализовал выход один на один.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 13.03.2024, 23:00

Боруссия Д2ПСВ0

Первый матч в Эйндховене закончился ничейным результатом (1:1). «Боруссия» вышла в следующий раунд турнира и впервые с 2021 года сыграет в четвертьфинале Лиге чемпионов.

«Мы заработали выход в четвертьфинал упорным трудом. Первые 30 минут, пожалуй, были лучшими в этом сезоне, и мы должны были забить больше во время этого натиска. К сожалению, во втором тайме мы перестали так играть, зато защищались со всей страстью. У меня пропал голос, этот матч отнял у меня много сил. Но я очень горжусь тем, что был частью этого вечера», — сказал после матча главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич.

Источник: Reuters

В параллельном матче «Атлетико» после минимального поражения в Милане сумел добиться волевой победы над «Интером» (2:1). На 33-й минуте счет открыл защитник гостей Федерико Димарко, однако уже через две минуты нападающий хозяев Антуан Гризманн восстановил равенство. На 87-й минуте второй мяч «матрасников» забил Мемфис Депай, благодаря чему «Атлетико» перевел игру в дополнительное время.

Исход противостояния решался в серии пенальти, где лучше себя проявили игроки «Атлетико». Вратарь хозяев Ян Облак отразил удары Алексиса Санчеса и Дэви Классена, а в решающий момент серии капитан «Интер» Лаутаро Мартинес не совладал с нервами и отправил мяч выше ворот.

«Наши болельщики играют ключевую роль на этом стадионе, и сегодня весь мир мог это видеть. Они помогли нашим игрокам справиться с невероятным соперником. Коке выложился на полную, а Гризманн продолжал бежать до тех пор, пока несли ноги. Мемфис вышел на поле и показал себя в нужный момент. Мы на это рассчитывали. Возможно, кому-то покажется, что попасть в число восьми лучших команд легко, но это не так», — сказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Таким образом, «Атлетико» выбил из турнира прошлогоднего финалиста, нанеся ему первое поражение в 2024 году. До этого «Интер» имел беспроигрышную серию из 15 матчей во всех турнирах, в ходе которой одержал 14 побед. Миланцы покидают турнир вслед за «Лацио» и «Наполи» — в третий раз за четыре последних сезона ни один итальянский клуб не сумел преодолеть стадию ⅛ финала.

Участники четвертьфинала Лиги чемпионов

  • «Арсенал» (Англия);
  • «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Барселона» (Испания);
  • «Реал» Мадрид (Испания);
  • «ПСЖ» (Франция);
  • «Бавария» (Германия);
  • «Атлетико» Мадрид (Испания);
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Жеребьевка четвертьфинальных и полуфинальных пар пройдет в пятницу, 15 марта. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9—10 апреля, ответные — 16—17 апреля.

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