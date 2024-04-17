Хави: судья убил противостояние «Барселоны» и «ПСЖ»

«Я недоволен и зол, потому что это была решающая игра. Мы были хорошо организованы, когда играли в полных составах. Показывать красную в таком матче — это слишком. После удаления была совсем другая игра. Удаление затмевает собой все. Вдесятером очень сложно. Жаль, что работа всего сезона окончена решением арбитра. Мне бы хотелось каждую минуту играть одиннадцать против одиннадцати. В удалении не было необходимости.



После матча я сказал судье, что это было очень плохо, что это была катастрофа. Он убил противостояние. Изменил все. Я не люблю говорить о судьях, но мы должны это сказать, мы не можем молчать. “Барса” попробует еще раз. Мы провели очень достойную Лигу чемпионов, я бы сказал, замечательную», — сказал Хави.