Хави: судья убил противостояние «Барселоны» и «ПСЖ»
Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (1:4).
Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (1:4).
Арбитр встречи Иштван Ковач на 29-й минуте при счете 1:0 в пользу «Барселоны» оставил хозяев вдесятером. Защитник каталонцев Роберт Араухо перед штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя и получил прямую красную карточку.
Сам Хави был удален на 56-й минуте при счете 2:1 в пользу «ПСЖ» за бурное недовольство решениями судьи. После этого парижане забили еще два мяча.
«Я недоволен и зол, потому что это была решающая игра. Мы были хорошо организованы, когда играли в полных составах. Показывать красную в таком матче — это слишком. После удаления была совсем другая игра. Удаление затмевает собой все. Вдесятером очень сложно. Жаль, что работа всего сезона окончена решением арбитра. Мне бы хотелось каждую минуту играть одиннадцать против одиннадцати. В удалении не было необходимости.
После матча я сказал судье, что это было очень плохо, что это была катастрофа. Он убил противостояние. Изменил все. Я не люблю говорить о судьях, но мы должны это сказать, мы не можем молчать. “Барса” попробует еще раз. Мы провели очень достойную Лигу чемпионов, я бы сказал, замечательную», — сказал Хави.
«Барселона» в третий раз вылетела из плей-офф Лиги чемпионов от «ПСЖ». Ранее парижане выбивали каталонцев в четвертьфинале сезона-1994/95, а также в ⅛ финала сезона-2020/21. Ни одна команда не выбивала «Барселону» из этого турнира чаще, чем «ПСЖ».